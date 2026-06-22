Préstamo de US$193 millones para hospitales no alcanzará y el Estado tendría que aportar hasta US$117 millones adicionales

El préstamo de US$193 millones aprobado en 2020 para la construcción de cinco hospitales públicos enfrenta atrasos en su ejecución, y podría requerir una prórroga para continuar con los proyectos, cuyo plazo de financiamiento vence el 31 de diciembre de 2026.

El avance de las obras ha generado cuestionamientos en el Congreso por retrasos significativos, incrementos en los costos y la posibilidad de que el Estado deba asumir financiamiento adicional con recursos propios, pese a contar con el crédito internacional del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

De acuerdo con lo discutido en la citación de este lunes 22 de junio, los proyectos incluyen hospitales en Sololá, Chiquimula, Cobán, Alta Verapaz; Mazatenango, Suchitepéquez; y Jutiapa, algunos de los cuales aún están en fase de adjudicación o construcción, mientras otros ya muestran variaciones significativas en sus costos originales.

El diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), señaló que los retrasos en la ejecución han provocado que los hospitales se proyecten a plazos mucho más largos de lo previsto inicialmente, con entregas que incluso podrían extenderse hasta 2029, en algunos casos.

“En el 2023 da inicio únicamente la construcción del hospital de Sololá y el de Chiquimula. Hasta ahora en el 2026 es que están empezando con la adjudicación de Suchitepéquez y el de Alta Verapaz; queda pendiente todavía el de Jutiapa”, afirmó.

Chic advirtió que esta situación implica un impacto directo en la planificación financiera del proyecto.

“El préstamo va a ser insuficiente para la construcción de los cinco hospitales. El Estado va a tener que invertir alrededor de Q800 o Q900 millones adicionales”, indicó.

También cuestionó los incrementos en los costos de las obras, al señalar que algunos proyectos casi duplican su valor inicial; uno de estos es el hospital de Sololá, que “originalmente iba a costar Q250 millones y ahorita va por Q450 millones”, señaló.

En esa línea, el diputado criticó la planificación del proyecto y la falta de sustento técnico en los incrementos. “Para eso existía una planificación y unas pre bases; habrá que denunciar a funcionarios”, agregó.

Salud justifica atrasos

Por su parte, la Unidad Especial de Ejecución de Programas y Proyectos, del Ministerio de Salud, explicó que el proceso requiere solicitar una prórroga, debido a que aún hay proyectos en evaluación y adjudicación.

“Lo que corresponde es solicitar una prórroga… tenemos tres eventos que están por adjudicarse, o sea, dos adjudicados y uno para adjudicarse”, indicó Didia Solís, directora de la Unidad.

La funcionaria explicó que los retrasos se deben principalmente a la complejidad de las evaluaciones técnicas y al proceso de aprobación del banco financiador.

“Cada oferta técnica debe ser evaluada muy bien, y eso conlleva tiempo”, señaló.

Agregó que algunos proyectos fueron rediseñados al determinarse que no eran simples remodelaciones, sino hospitales nuevos. “Originalmente fueron considerados como mejoramientos, pero al hacer las evaluaciones de los hospitales, realmente no pueden ser mejorados o remozados”, explicó.

Solís indicó además que los nuevos diseños implican mayor capacidad hospitalaria y tecnología más compleja, lo que también impacta en los costos. Uno de los principales incrementos, según la funcionaria, se debe a que hubo adquisiciones para equipar los hospitales.

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Cuestionan baja ejecución

En la misma citación, el diputado Orlando Blanco cuestionó la ejecución de recursos por la cartera de Salud, señalando que existen fondos sin utilizar destinados a infraestructura hospitalaria.

“Q1 mil 127 millones se han dejado de ejecutar en el Ministerio de Salud para el mejoramiento, remozamiento, remodelación, ampliación de los hospitales a nivel nacional”, afirmó.

Agregó que varios departamentos presentan niveles mínimos o nulos de ejecución. “Jutiapa no se ha ejecutado un solo octavo, Suchitepéquez, Santa Rosa y El Progreso no han ejecutado absolutamente nada”, señaló.

“Esa es negligencia, irresponsabilidad, mediocridad [...] Con ese dinero bien se hubieran podido construir unos cuatro hospitales nuevos y equipados”, indicó.

Finalmente, Blanco señaló responsabilidades dentro del Ministerio de Salud por la falta de ejecución. “Aquí hay responsabilidad de los directores de cada hospital, de la viceministra de Hospitales, y del viceministro de la Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud”, concluyó.

BCIE informa avance

De acuerdo con información del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Hospital de Sololá —uno de los proyectos del préstamo— registra un avance físico superior al 88% y contempla una infraestructura de cinco niveles, áreas especializadas, helipuerto y equipamiento moderno bajo la modalidad “llave en mano”.

El proyecto incluye servicios de emergencia, cirugía, maternidad y consulta externa, además de tecnología médica para ampliar la cobertura a más de 500 mil personas, según el organismo financiero.

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