Comunitario
Pronostican ambiente cálido y posibles lluvias para este fin de semana en Guatemala
El boletín del Insivumeh informa cómo estará el clima en Guatemala este fin de semana, 28 y 29 de marzo.
Guatemala tendrá clima cálido y posibles lluvias el fin de semana del 28 y 29 de marzo. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
El Insivumeh, por medio de un boletín, explicó cómo serán las condiciones del clima el sábado 28 y el domingo 29 de marzo, previo a la Semana Santa 2026.
Se prevé neblina en las primeras horas de la mañana, ambiente parcialmente nublado en las regiones del norte al centro del país, con posibilidad de lloviznas o lluvias con actividad eléctrica en la tarde y noche.
Las lluvias previstas para este fin de semana se asocian a la entrada de humedad de ambos litorales, altas temperaturas y el paso de un frente frío al norte de la península de Yucatán, México.
En la meseta central, que incluye la capital, habrá áreas con niebla o neblina en la mañana, poca nubosidad y ambiente cálido y húmedo durante el día. Además, se prevé incremento y desarrollo de nubosidad en horas de la tarde y noche, con posibilidad de lluvias. Viento del norte y nordeste, ligero a moderado.
Para las regiones del Pacífico se espera poca nubosidad y ambiente cálido durante el día. También se prevé incremento y desarrollo de nubosidad en la tarde, con posibilidad de lluvias y actividad eléctrica, especialmente en la bocacosta y el suroccidente.
Le puede interesar: Semana Santa 2026: recorrido completo y horarios de Jesús de los Milagros en San José
De acuerdo con el pronóstico, en la región del Motagua y los valles del oriente se esperan nieblas matutinas, poca nubosidad alternando con nubes dispersas y ambiente cálido y brumoso durante el día. Se prevé incremento y desarrollo de nubosidad en horas de la tarde, con posibilidad de lluvias con actividad eléctrica. Viento del nordeste, ligero a moderado.
En la región norte, Caribe y Franja Transversal del Norte también habrá niebla en la mañana, ambiente parcialmente nublado y condiciones cálidas y húmedas durante el día. No se descartan lloviznas o lluvias.
Para leer más: Asuetos de Semana Santa en Guatemala: días oficiales y pago según el Código de Trabajo
Temperaturas máximas
- La capital: 26 °C a 28 °C
Altiplano central y occidental: 25 °C a 30 °C
- Regiones del Pacífico: 35 °C a 37 °C
- Región norte: 31 °C a 33 °C
- Alta Verapaz: 25 °C a 27 °C
- Caribe: 28 °C a 30 °C
- Región del Motagua y los valles de Oriente: 33 °C a 35 °C