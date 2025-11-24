“Qué dolor ver a mamá así”: hermano de María Ríos habla de la tragedia familiar tras muerte en EE. UU.

La familia de María Ríos Pérez vive días de profundo luto en el occidente guatemalteco.

Su hermano, Rudy Ríos, ha sido la voz más visible del dolor que ha dejado la muerte de la guatemalteca en Estados Unidos y su repatriación a Cabricán, Quetzaltenango.

El cuerpo de María llegó al país en el contenedor funerario utilizado para traslados internacionales la madrugada de este lunes 24 de noviembre del 2025, un momento que impactó a sus familiares.

Rudy Ríos compartió videos y mensajes que reflejan la magnitud del duelo familiar. “Qué dolor ver a mamá así”, escribió al mostrar imágenes del momento en que los más cercanos recibieron el cuerpo entre llantos y abrazos esta madrugada.

Sus seres queridos acompañaron el recorrido desde su llegada al aeropuerto hasta las comunidades de Sibilia, Cuatro Caminos y San Carlos Sija, antes de llegar finalmente a la aldea Buena Vista, en el cerro Cabricán.

La caravana fúnebre avanzó en silencio, entre oraciones y muestras de solidaridad de vecinos que salieron a despedirla a su paso, tal como se observó en transmisiones en vivo de diversos medios locales.

Una multitud acompañó el extenso recorrido y los más allegados permanecen junto a los dolientes en el velatorio.

En otro video, grabado durante el aterrizaje del avión procedente de Estados Unidos, lamentó “el dolor de ver a mamá recibiendo a su hija y no poderle dar un abrazo”, una escena que —según relató— marcó para siempre a la familia.

El caso que derivó en el luto de la familia ocurrió el 5 de noviembre del 2025 en la urbanización Heritage, en Whitestown, Indiana.

Según los reportes de la Policía local, María Ríos Pérez murió tras recibir un disparo en el porche de una vivienda.

El presunto responsable, Curt Douglas Andersen, de 62 años, propietario de la casa donde ocurrió el hecho, fue detenido inicialmente, pero posteriormente quedó en libertad tras pagar una fianza de US $25 mil, mientras avanza el proceso judicial.

La Fiscalía del condado de Boone lo acusó de homicidio voluntario, pero pese a sus argumentos de una posibilidad de fuga, debido a que el acusado residió 26 años en Japón por servicio en la Marina y sigue en contacto con la familia de su esposa que vive en ese país.

Antes de la repatriación, Rudy compartió también momentos del funeral realizado en Indianápolis el 9 de noviembre. En el video se observa a decenas de asistentes acompañando el féretro y expresando solidaridad con la familia.

El hermano de la víctima recopiló además escenas que muestran a María en vida: bailando, jugando en un parque, celebrando cumpleaños, conviviendo con su familia o sonriendo junto a su esposo.

“Siempre estarás en nuestros corazones”, escribió Rudy, al lamentar que la pasada Navidad —captada en uno de los videos— se convirtiera en la última celebración que compartieron. “Nunca pensé que era tu última Navidad y tu último brindis esa noche”, expresó con pesar.

El homenaje concluye con una imagen conmovedora de los familiares reunidos alrededor del ataúd gris adornado con flores blancas, un instante que resume la despedida y el luto que hoy envuelve a toda la familia Ríos Pérez.

Video: cortesía desde Facebook de Rudy Ríos.