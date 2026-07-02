Refuerzan los ingresos de la Usac mientras persiste la posibilidad de manifestaciones por la toma de posesión de Mazariegos 

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Refuerzan los ingresos de la Usac mientras persiste la posibilidad de manifestaciones por la toma de posesión de Mazariegos 

Accesos de la Usac permanecen bajo vigilancia policial tras disturbios por la toma de posesión de Walter Mazariegos como rector.

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REFUERZAN INGRESO A LA USAC, PERIFÉRICO

Refuerzan portones de ingreso a la Usac tras disturbios por la toma de posesión de Walter Mazariegos como rector. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

En los ingresos al campus central de la Universidad de San Carlos (Usac), en la zona 12 de la capital, este jueves 2 de julio se observa presencia policial y pintas en los portones, tras los disturbios del 1 de julio por la toma de posesión de Walter Mazariegos como rector para un segundo período.

En el ingreso por el Anillo Periférico, personal de la Usac instala placas de acero en los portones principales.

En la entrada por la avenida Petapa permanece un grupo de personas a favor de Walter Mazariegos.

Según agentes de la Policía Nacional Civil, podría concentrarse otro grupo de personas después de las 11 horas.

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También se observa una unidad de agentes antimotines, tras los disturbios registrados el miércoles.

Por medio de un video, Mazariegos informó que se consumó su toma de posesión para un segundo período al frente de la Usac, lo que causó más malestar entre los manifestantes y derivó en disturbios.

La reelección y toma de posesión de Mazariegos han estado marcadas por una serie de acciones legales que señalan supuestas irregularidades en la elección.

Para leer más: Walter Mazariegos consuma su reelección y se presenta como rector para el periodo 2026-2030

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Paula Carranza

Periodista de Prensa Libre especializada en temas sociales, ejecutivo y análisis de datos con 3 años de experiencia. Primer lugar en el concurso de Periodismo Regional de Sostenibilidad por Progreso en 2024.

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