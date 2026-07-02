Refuerzan los ingresos de la Usac mientras persiste la posibilidad de manifestaciones por la toma de posesión de Mazariegos 

En los ingresos al campus central de la Universidad de San Carlos (Usac), en la zona 12 de la capital, este jueves 2 de julio se observa presencia policial y pintas en los portones, tras los disturbios del 1 de julio por la toma de posesión de Walter Mazariegos como rector para un segundo período.

En el ingreso por el Anillo Periférico, personal de la Usac instala placas de acero en los portones principales.

En la entrada por la avenida Petapa permanece un grupo de personas a favor de Walter Mazariegos.

Según agentes de la Policía Nacional Civil, podría concentrarse otro grupo de personas después de las 11 horas.

También se observa una unidad de agentes antimotines, tras los disturbios registrados el miércoles.

Por medio de un video, Mazariegos informó que se consumó su toma de posesión para un segundo período al frente de la Usac, lo que causó más malestar entre los manifestantes y derivó en disturbios.

La reelección y toma de posesión de Mazariegos han estado marcadas por una serie de acciones legales que señalan supuestas irregularidades en la elección.

Para leer más: Walter Mazariegos consuma su reelección y se presenta como rector para el periodo 2026-2030

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