¿Retumbos o sismos? Lo que detectaron las autoridades en Chinautla

Los recientes retumbos reportados en distintos sectores de la capital volvieron a generar inquietud entre vecinos, aunque hasta el momento las autoridades únicamente confirmaron un aviso formal procedente de Chinautla y descartaron nuevos reportes posteriores relacionados con el fenómeno.

En redes sociales, usuarios indicaron haber escuchado sonidos o vibraciones en las zonas 2 y 6 capitalinas, así como en sectores de Chinautla y la zona 11 de Mixco durante la tarde de este domingo 10 de mayo.

Al respecto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que el único reporte recibido correspondió a la colonia Santa Marta II, en Chinautla, donde vecinos alertaron sobre un retumbo percibido por varios residentes.

Según la institución, tras el aviso se estableció comunicación con el enlace municipal local para verificar la situación en el área; sin embargo, posteriormente ya no se registraron más reportes ni nuevos sonidos.

“Personal de la Secretaría Ejecutiva de la CONRED se comunicó con el enlace municipal a partir de ese retumbo, se realizó el monitoreo en el área, pero los vecinos ya no percibieron ninguno más y ya no se han recibido más reportes”, indicó la entidad.

Coincidentemente, el Servicio Sismológico de Guatemala (SSG) confirmó que este domingo ocurrieron dos sismos de baja magnitud justamente en Chinautla, ambos de poca profundidad y con características similares.

El primero fue de magnitud 2.8 y ocurrió a las 14:25 horas, localizado a 3.4 kilómetros de la cabecera municipal de Chinautla y con una profundidad de 4 kilómetros.

Posteriormente, a las 14:53 horas, se registró un segundo movimiento de magnitud 2.7, a únicamente 1 kilómetro de la cabecera municipal y con profundidad de 3 kilómetros.

Pese a ello, ninguno de los eventos fue catalogado como sensible por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Hasta el momento ninguna de las instituciones ha asociado, o ha correlacionado los dos sismos con el reporte de los retumbos.

La institución reportó que en las últimas 24 horas se registraron 28 sismos en el país y que en lo que va de 2026 suman ya 2 mil 588 eventos sísmicos.

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Retumbos similares ya habían sido investigados

Los reportes de retumbos o estruendos percibidos en áreas de la capital y municipios cercanos no son nuevos. En años anteriores, vecinos de distintos sectores del departamento de Guatemala también alertaron sobre sonidos similares que llegaron a sentirse incluso como pequeñas vibraciones.

Uno de los episodios más notorios ocurrió entre enero y febrero de 2022, cuando múltiples reportes surgieron desde zonas de la capital, Mixco, Villa Nueva y municipios cercanos.

Tras varias semanas de análisis, el Insivumeh y el Servicio Sismológico de Guatemala concluyeron que los sonidos tenían un origen “sonoro-volcánico”, asociado principalmente a explosiones moderadas del Volcán de Fuego y no a actividad tectónica o sísmica significativa.

Las autoridades explicaron en aquel momento que las ondas acústicas producidas por explosiones volcánicas podían propagarse a largas distancias dependiendo de factores atmosféricos, dirección del viento y condiciones ambientales, permitiendo que los retumbos fueran percibidos incluso en el área metropolitana.

Los estudios incluyeron análisis de sensores sísmicos y acústicos, además de triangulación de señales para determinar el origen de los sonidos.

En reportes posteriores, especialmente durante periodos de incremento en la actividad del Volcán de Fuego, la Conred y el Insivumeh reiteraron que este tipo de retumbos pueden volver a percibirse en distintas regiones del país sin representar necesariamente un riesgo inmediato para la población.

Zona observada

Hasta agosto de 2022, la Conred tenía identificados cerca de 10 mil puntos de riesgo en todo el país, tanto por amenazas de inundaciones como por deslizamientos y deslaves.

Chinautla, además, figura entre las áreas con distintas amenazas geológicas y vulnerabilidad estructural, situación evidenciada por antecedentes de deslizamientos e inundaciones registrados en años recientes.

#Guatemala Fuertes lluvias generan deslizamiento de tierra afectando a viviendas del sector 8, Santa Marta II, municipio de Chinautla. Los afectados auto albergaron con familiares, se coordinan acciones de respuesta.



Créditos: Edgar Aguirre, Delegado Departamental. pic.twitter.com/0KYokFvu3q — CONRED (@ConredGuatemala) October 14, 2023

De acuerdo con datos de Conred, el municipio forma parte de sectores metropolitanos con susceptibilidad a deslizamientos, junto con zonas de la capital y municipios como Villa Nueva y Santa Catarina Pinula, especialmente durante la temporada de lluvias.

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