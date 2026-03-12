Salubristas preparan marchas este viernes 13 de marzo en la capital y la provincia

Comunitario

Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud efectuarán movilizaciones el 13 de marzo para pedir mejoras laborales.

Marcha de salubristas, los manifestantes salen del ministerio de Salud, y sobre la avenida Bolvar, zona 8, esperan llegar al ministerio de Finanzas y posteriormente llegar al Congreso. Fotografa: Erick Avila. 13/11/2014

Foto de referencia. Salubristas participarán en movilizaciones el viernes 13 de marzo de 2026 para pedir mejoras laborales. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL / Érick Ávila)

Fuentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud informaron que el viernes 13 de marzo del 2026 se efectuarán marchas de salubristas.

Luis Alpírez Guzmán, secretario general del sindicato, indicó que las movilizaciones empezarán a las 7 horas.

Se prevé que en la capital uno de los puntos de reunión sea en las cercanías del Anillo Periférico y la colonia Bethania, desde donde se dirigirán hacia el centro de la ciudad.

También se espera que salubristas efectúen movilizaciones en la provincia, aunque no se informó de lugares específicos.

Los salubristas piden a las autoridades el traslado de personal contratado al renglón 0-11, que, según indican, les otorgaría estabilidad laboral.

Además, presentan una propuesta de nivelación salarial que asegure un mínimo de Q5 mil para los trabajadores.

También solicitan la implementación de un bono “del salubrista” para reconocer su labor en el sistema de salud público.

