Se amplían trabajos: Covial intervendrá otro punto crítico entre la Avenida Hincapié y Boca del Monte

Los trabajos de estabilización en la ruta que conecta la avenida Hincapié con Boca del Monte avanzan con un nuevo frente de obra.

Covial ampliará su intervención para reforzar la protección de los taludes en puntos críticos de la carretera, con el objetivo de reducir el riesgo de derrumbes.

Además del kilómetro 11.5, donde se registró un deslizamiento de gran magnitud y los equipos realizan una completa estabilización del talud, de forma preventiva también se atenderá el kilómetro 11.6, con el fin de evitar futuros desprendimientos.

En el segundo punto de intervención se contempla la protección de 525 metros cuadrados de talud, con dimensiones de 15 metros de altura por 35 de largo. Esta obra será de carácter preventivo y se ejecutará una vez concluida la primera fase, con una duración aproximada de dos meses.

El objetivo de las obras es garantizar la seguridad y funcionalidad de esta vía intermunicipal, asegurando la estabilidad de la montaña y la circulación entre los municipios de Guatemala y Villa Canales, donde diariamente transitan unos 170 mil usuarios.

En el primer punto, ubicado en el kilómetro 11.5, el talud afectado tiene 40 metros de altura y 35 de largo, lo que representa mil 400 metros cuadrados de superficie a proteger.

Personal especializado trabaja con arneses y cuerdas para fijar la malla en la parte alta del talud. (Foto Prensa Libre: Covial)

Las labores incluyen la instalación de una electromalla, estructura que servirá como base para el recubrimiento.

Posteriormente, se introducirán anclajes de acero entre 9 y 12 metros de profundidad, los cuales serán rellenados con concreto fluido para reforzar la estabilidad del terreno.

Finalmente, se aplicará concreto de alta resistencia, con un espesor considerable, para formar una capa protectora que reduzca el riesgo de nuevos derrumbes.

Covial confirmó que la ejecución de esta fase tomará alrededor de dos meses y podría concluir a mediados de enero del 2026, dependiendo de las condiciones climáticas.

Zona vulnerable en Boca del Monte

Luego del deslave que bloqueó la ruta entre Boca del Monte y la capital, 16 días después, la Municipalidad de Villa Canales declaró como zona de alto riesgo el tramo comprendido entre los kilómetros 11 y 11.8, en las colonias El Mirador y San Felipe 2.

Según el acta 122–2025, que se publicó en el diario oficial, una evaluación técnica del 19 de julio del 2024 concluyó que el área era propensa a deslizamientos de tierra, situación agravada por la cercanía de viviendas.

Desde la base de la carretera se observan los cortes en la ladera donde Covial realiza obras de estabilización. (Foto Prensa Libre: Covial)

La declaratoria se apoya en un informe de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) elaborado en el 2019, que ya advertía sobre la inestabilidad del terreno en ese sector vial.

Covial inició el 7 de octubre los trabajos de protección en el kilómetro 11.5, mientras la comuna anunció medidas de mitigación, como posibles evacuaciones, control de drenajes, restricción de obras nuevas y monitoreo constante para prevenir más derrumbes.

Lea también: Dueño del terreno donde ocurrió el deslizamiento en el km 24.5 de la carretera a El Salvador sigue sin aparecer