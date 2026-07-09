“Se presta a burlas”: guatemaltecos llevan nombres de estrellas del futbol; más de 200 se llaman Cristiano Ronaldo

¿Cómo sería llamarse Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland o Lamine Yamal y vivir en Guatemala? Los nombres de varias figuras del futbol internacional aparecen en los registros civiles del país. El caso más frecuente es el de Cristiano Ronaldo, con 207 inscripciones contabilizadas por el Registro Nacional de las Personas (Renap) hasta el 30 de junio del 2026.

Los datos institucionales también incluyen nombres compuestos inspirados en otros jugadores. Durante la presentación de las cifras se mencionaron 63 registros de Neymar Júnior, 13 de Lionel Messi, nueve de Kylian Mbappé, cinco de Lamine Yamal, cuatro de Harry Kane, cuatro de Erling Haaland, tres de Michael Olise y dos de Vinícius Júnior.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, los panelistas analizaron la elección de nombres de futbolistas para inscribir a personas en Guatemala. La conversación abordó el alcance de la admiración deportiva, las posibles burlas durante la niñez y la influencia cultural del futbol en las decisiones familiares.

Cristiano Ronaldo domina los registros

El nombre compuesto Cristiano Ronaldo encabeza el listado divulgado por el Renap. Sus 207 inscripciones representan una diferencia considerable frente a las asociadas con los demás futbolistas mencionados durante el programa.

El Renap no detalló las edades, los departamentos de inscripción ni los años en que fueron asentados esos nombres. Por ello, los registros no permiten establecer que se trate exclusivamente de una tendencia relacionada con el Mundial del 2026.

Las cifras muestran que la presencia de las estrellas del futbol internacional trasciende las competencias deportivas y llega hasta la elección de nombres. Sin embargo, la información compartida no permite determinar las razones particulares por las que cada familia tomó esa decisión. (Foto: Prensa Libre, Renap).

Panelistas advierten sobre posibles burlas

Uno de los participantes manifestó su desacuerdo con que los padres proyecten su afición deportiva en sus hijos, aunque reconoció la libertad de cada familia para escoger un nombre.

“Cada quien es libre de ponerle el nombre a su hijo como desee. Yo no estoy de acuerdo; no creo que le podría hacer algo así a mi hijo”, expresó durante el programa.

Se agregó que cada persona debe tener la oportunidad de construir su identidad sin quedar vinculada necesariamente con la trayectoria o la disciplina del deportista cuyo nombre recibió. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

El panelista consideró que el uso de nombres compuestos de futbolistas podría generar comentarios o burlas cuando los niños crezcan.

“Se presta a bullying, se presta mucho a burlas, se presta mucho a molestadera”, afirmó.

También señaló que la decisión podría asociar anticipadamente al niño con los gustos de sus padres. “Estás precondicionando al niño a que le tiene que gustar el futbol; te estás proyectando en un niño que está empezando su vida”, indicó.

“Tiene todo el derecho de tener su propia personalidad, de poder crecer y de definir lo que quiere ser”, puntualizó.

El futbol como reflejo cultural

Otro de los comentarios expuestos en Impacto Directo relacionó las estadísticas del Renap con la relevancia que el futbol tiene en la conversación pública y en la vida cotidiana de las familias.

“Lo que se ve en estas estadísticas es el reflejo de lo que hay en nuestra cultura, de lo que la gente está hablando, lo que la gente está haciendo y lo que para la gente es importante”, sostuvo uno de los panelistas.

Panelistas analizan las posibles burlas y la influencia familiar asociadas con los nombres de estrellas del futbol. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Durante su intervención, también cuestionó la disponibilidad de espacios culturales en Guatemala, entre ellos teatros, bibliotecas, parques y salas destinadas a la difusión de producciones nacionales.

“Si lo importante para nosotros son los deportistas que viven en otros países y que es lo único que nos llega, yo creo que es un reflejo de realmente cómo estamos culturalmente”, concluyó.

Las intervenciones reflejaron dos aspectos de la discusión: la libertad de las familias para elegir los nombres y las consecuencias sociales que estos podrían tener durante el crecimiento de las personas inscritas.

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