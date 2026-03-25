Servicio de buses en Mixco se restablece y tarifas dependerán del precio del combustible

Este miércoles 25 de marzo fue reanudado el servicio de los buses Express en Mixco, tras dos días de paro por la petición de los transportistas de un reajuste de la tarifa, derivado del aumento en los precios del combustible.

El alcalde Neto Bran informó que, tras un diálogo “exitoso” con los transportistas, se reanudó el transporte público de pasajeros en el municipio.

Mynor Espinoza, vocero de la Municipalidad de Mixco, informó que la comuna coordinó con los transportistas para que presten el servicio en las distintas zonas.

Explicó que el precio temporal del pasaje en Mixco será de Q6 con tarjeta prepago y Q7 en efectivo, a partir de este miércoles.

Sin embargo, en ocho días el costo del pasaje podría variar, de acuerdo con los precios de los combustibles.

Añadió que, de haber una rebaja en el costo de los combustibles, la tarifa podría ser de Q5.

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Indicó que también habrá monitoreos en los taxis para que no abusen con la tarifa, pues el costo establecido es de Q5. También verificarán a taxis no autorizados.

Durante los días de paro, los usuarios se vieron afectados en su economía, pues algunos gastaron hasta Q50 en otros medios de transporte para llegar a su destino.

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