Simulacro de terremoto en Guatemala: informan de fechas, lugares y cuál es el objetivo ante una emergencia

A 50 años del terremoto de 1976 que devastó Guatemala, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), la Mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur y la Dirección de Administración de Vulnerabilidades y Emergencias (AVE) efectuarán el sexto Macro Simulacro, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante emergencias.

En conferencia de prensa, este jueves 15 de enero, se informó que, como parte de las acciones para fortalecer la cultura de prevención y la capacidad de respuesta ante desastres, las autoridades tienen programado el simulacro para el 2, 3 y 4 de febrero, en la ciudad de Guatemala y en los municipios que integran la Mancomunidad del Sur, como antesala a la conmemoración del terremoto del 4 de febrero de 1976.

Durante el ejercicio se desarrollarán escenarios controlados que simularán sismos de gran magnitud, estructuras colapsadas y evacuaciones, con el fin de evaluar los tiempos de reacción, la coordinación entre instituciones y los protocolos de atención a la población.

En el Macro Simulacro participarán todos los cuerpos de socorro del país: Bomberos Municipales, Bomberos Voluntarios, Municipales Departamentales, Cruz Roja Guatemalteca, asociaciones de bomberos, la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate K9, así como diversas municipalidades, en coordinación con la Conred y el Ejército de Guatemala.

¿Cómo será el simulacro?

Se explicó que las prácticas incluirán búsqueda y rescate de personas atrapadas, localización de víctimas con apoyo de binomios caninos, atención prehospitalaria, traslado de heridos, instalación de puestos de comando y activación de rutas de evacuación previamente establecidas.

Las autoridades indicaron que este ejercicio permitirá identificar fortalezas y áreas de mejora en la atención de emergencias, además de sensibilizar a la población sobre la importancia de saber cómo actuar antes, durante y después de un sismo.

El sexto Macro Simulacro es un ejercicio preventivo y no representa una situación real de emergencia, por lo que se hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, atender las indicaciones oficiales y participar activamente en las prácticas programadas.

El simulacro se dividirá en tres actividades: comenzará el 2 de febrero en el Parque Central, de 8 a 12 horas; el 3 de febrero, en la Plaza Italia de la Municipalidad de Guatemala, se rendirá homenaje a las víctimas del terremoto de 1976; y el 4 de febrero se activarán seis áreas para simular rescates en estructuras colapsadas, conatos de incendio, vehículos atrapados e incluso un rescate aéreo a cargo de los Bomberos Voluntarios y del Ejército de Guatemala.

Simulacro se extenderá a todo el país

Valeria Urízar, vocera de la Conred, informó que se desarrollará el simulacro nacional por sismos del 2026, con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y la capacidad de respuesta.



Indicó que se evaluarán mil 600 planes de respuesta y la coordinación interinstitucional. Señaló que el simulacro tendrá alcance en todo el país e involucrará los niveles local, municipal, departamental y nacional.



La actividad el 4 de febrero consistirá en simular un sismo de magnitud 7.6, con epicentro en Los Amates, Izabal. Se llevarán a cabo evacuaciones y se activarán sistemas de alerta temprana.



Se espera la participación de las 340 municipalidades y de las 22 gobernaciones departamentales. Las instituciones interesadas pueden inscribirse mediante un formulario disponible en las redes sociales de la Conred.

