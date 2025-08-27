Sorteo de entradas para Guatemala vs El Salvador genera polémica en Jalapa

La iniciativa surge en medio del descontento de miles de seguidores que no lograron adquirir boletos a través de la plataforma oficial, donde se agotaron en minutos. Esto ha generado cuestionamientos sobre cómo Orellana accedió a las entradas cuando muchos usuarios, incluso tras horas de espera en la fila virtual, no pudieron comprarlas.

Orellana, exfutbolista profesional en equipos como Deportivo Jalapa, Sansare y Achuapa, afirmó que su vínculo con el deporte lo motivó a realizar la entrega. “Es algo que hago con cariño para la gente de Jalapa”, indicó, sin detallar el mecanismo mediante el cual obtuvo los boletos.

Para participar en el sorteo, el legislador pidió a los interesados seguir sus cuentas en redes sociales y comentar en la publicación correspondiente. La dinámica está dirigida exclusivamente a personas originarias de Jalapa.

La polémica también se intensifica por el elevado costo de las entradas en el mercado informal. En redes sociales, usuarios denuncian reventa de boletos hasta siete veces por encima del precio original, con precios que van de Q700 a Q2 mil por entrada.

La falta de transparencia en la distribución oficial de boletos y el acceso privilegiado de figuras públicas como Orellana han encendido el debate sobre la equidad en este tipo de eventos deportivos. Mientras tanto, la afición jalapaneca espera que el sorteo se realice de forma justa y que los beneficiados disfruten del clásico centroamericano.

