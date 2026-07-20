Temblores en Guatemala: Insivumeh registra 313 sismos tras movimiento telúrico del 17 de julio

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Temblores en Guatemala: Insivumeh registra 313 sismos tras movimiento telúrico del 17 de julio

El Insivumeh amplió la información sobre cómo ha evolucionado la secuencia sísmica tras el temblor de magnitud 7.4 en Guatemala.

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TEMBLORES EN GUATEMALA EL 20 DE JULIO 2026

El Insivumeh continúa con el registro de sismos tras temblor del 17 de julio de 2026 en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Imagen compartida por el Insivumeh)

El Insivumeh actualizó este lunes 20 de julio cómo ha evolucionado la secuencia sísmica tras el temblor de magnitud 7.4 que sacudió a Guatemala el viernes 17 de este mes.

Detalló que, luego del referido sismo, ocurrido a las 8.48 horas del viernes y con epicentro en las costas de Chiapas, México, se han registrado 313 sismos como parte de la secuencia sísmica.

De esta secuencia, 33 sismos han sido reportados como sensibles por la población.

El Insivumeh ha observado que la magnitud máxima de la secuencia es de 7.4 y la mínima, de 2.5.

EN ESTE MOMENTO

AME908. BOGOTÁ (COLOMBIA), 18/09/2024.- Fotografía de archivo del 30 de noviembre de 2023 de una sesión en el Congreso de la República de Guatemala, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). La elección de magistrados para las altas cortes en Guatemala se ha tornado controversial en medio de actores tachados de corrupción que buscan ingresar al Supremo, así como una ola de exiliados o presos por casos políticos. EFE/ David Toro ARCHIVO

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Remarcó que el último temblor relevante asociado con esta secuencia fue de magnitud 5.7 y se registró a las 11.45 horas del domingo 19 de julio.

Afirmó que continúa con el monitoreo permanente de esta actividad sísmica de los últimos días.

Para leer más: Sismo de 7.4 en Guatemala: cómo se produjo, dónde estuvo el epicentro y con qué intensidad se sintió

El temblor de magnitud 7.4 del 17 de julio causó alarma en Guatemala y activó protocolos de evacuación en edificios públicos.

Con el paso de los minutos, en las redes sociales surgieron videos que captaron el movimiento de inmuebles durante el sismo.

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Además, imágenes mostraron daños en paredes de viviendas. Según el recuento de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, se han reportado 75 emergencias a escala nacional.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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