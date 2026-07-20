Temblores en Guatemala: Insivumeh registra 313 sismos tras movimiento telúrico del 17 de julio

El Insivumeh actualizó este lunes 20 de julio cómo ha evolucionado la secuencia sísmica tras el temblor de magnitud 7.4 que sacudió a Guatemala el viernes 17 de este mes.

Detalló que, luego del referido sismo, ocurrido a las 8.48 horas del viernes y con epicentro en las costas de Chiapas, México, se han registrado 313 sismos como parte de la secuencia sísmica.

De esta secuencia, 33 sismos han sido reportados como sensibles por la población.

El Insivumeh ha observado que la magnitud máxima de la secuencia es de 7.4 y la mínima, de 2.5.

Remarcó que el último temblor relevante asociado con esta secuencia fue de magnitud 5.7 y se registró a las 11.45 horas del domingo 19 de julio.

Afirmó que continúa con el monitoreo permanente de esta actividad sísmica de los últimos días.

Para leer más: Sismo de 7.4 en Guatemala: cómo se produjo, dónde estuvo el epicentro y con qué intensidad se sintió

El temblor de magnitud 7.4 del 17 de julio causó alarma en Guatemala y activó protocolos de evacuación en edificios públicos.

Con el paso de los minutos, en las redes sociales surgieron videos que captaron el movimiento de inmuebles durante el sismo.

Además, imágenes mostraron daños en paredes de viviendas. Según el recuento de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, se han reportado 75 emergencias a escala nacional.

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