Terremotos en Venezuela: Conred explica qué tipo de ayuda ha sido requerida a Guatemala y cómo va el proceso

Las labores de rescate continúan este miércoles 1 de julio a contrarreloj en Venezuela, tras cumplirse una semana del doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5, que ha dejado al menos dos mil muertos y 10 mil 571 heridos, según cifras del Gobierno, que no ha actualizado el número de desaparecidos.

Miles de civiles han integrado redes de ayuda, que incluyen la creación de páginas digitales con los nombres de los sobrevivientes o fallecidos, y han instalado centros de acopio para recibir donaciones y transportarlas a los necesitados, especialmente en el estado de La Guaira (norte, cercano a Caracas), el más devastado por los terremotos, donde los daños son difíciles de cuantificar.

En cuanto a la ayuda de Guatemala a Venezuela, Prensa Libre y Noticiero Guatevisión entrevistaron este miércoles a Claudine Ogaldes, secretaria de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), quien detalló qué ha ocurrido y cómo avanza el proceso.

Ogaldes indicó que, desde el primer momento en que ocurrió la emergencia, informó al presidente de la República que tenían a disposición los equipos. Luego se registraron en una plataforma digital para ofrecer la ayuda.

Añadió que en el sitio web hay 135 grupos que ya están registrados en la lista de espera.

«No es fácil porque hay que tener esa autosuficiencia. Además, hay que cumplir con las reglas del juego. O sea, OCHA —Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios— tiene un sistema donde uno registra la capacidad y entonces, conforme va pasando la emergencia, le van dando a uno el banderazo de salida», explicó.

Agregó: «También tiene que haber una contraparte en el país venezolano y Venezuela nos contestó tarde que sí agradecía el apoyo, pero que nos iba a mandar un listado de ayuda humanitaria que era lo que requería, pero que no quería el equipo de búsqueda y rescate porque ya había muchos en el país».

Dijo que Guatemala se mantiene en la lista de espera para que le indiquen cuándo los equipos pueden viajar.

Reiteró que no irían con el equipo de búsqueda y rescate porque Venezuela ya fue categórica al decir que no eran necesarios más equipos y que, al final, podrían ayudar, por ejemplo, en el manejo de cadáveres, la planificación y el apoyo a las demás brigadas de búsqueda y rescate.

Ogaldes afirmó que la Conred tiene fondos para ayudar, pero no existe ningún apartado ni renglón presupuestario que autorice alquilar un avión para trasladar la ayuda, ya que es un costo muy alto y tendrían que solicitarle al Congreso una ley que permita exonerarlos de la Ley de Guatecompras.

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Hasta ahora, el Gobierno de Venezuela ha confirmado que seis mil 461 personas han sido rescatadas y que 855 edificios quedaron con daños, de los cuales 189 colapsaron por completo, según reportó EFE.

Guatemala obtiene recertificación

En otro asunto, la Conred informó que, luego de que en el 2022 Guatemala no lograra aprobar las evaluaciones internacionales de búsqueda y rescate urbano por carencias de equipo y observaciones técnicas, el país obtuvo en el 2026 la recertificación de INSARAG y la reacreditación del grupo USAR-GUA 11, avales que tendrán una vigencia de 10 años.

Al menos 100 socorristas y bomberos están capacitados y certificados. Se dividen en dos equipos, aunque ahora se busca contar con al menos ocho más.

La Conred informó que la entrega de los reconocimientos se realizó durante una actividad organizada por el Sistema Conred y marcó el cierre de un proceso de evaluación técnica sobre las capacidades de respuesta del país ante emergencias de gran magnitud, particularmente las relacionadas con estructuras colapsadas.

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