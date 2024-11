Tormenta Sara: ¿Existe riesgo de que sus efectos sean tan devastadores como los de un huracán?

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó el pronóstico relacionado con la cercanía de la tormenta tropical Sara.

El centro meteorológico advierte que se prevé que las lluvias en el Caribe guatemalteco sean intensas, especialmente este fin de semana, entre el 16 y 17 de noviembre.

"Las bandas nubosas más externas de la tormenta tropical Sara se encuentran en las costas del Caribe y sigue avanzando hacia nuestro país", informó el Insivumeh en un boletín especial que emitió a las 13 horas de este jueves 14 de noviembre.

Debido a este conjunto de nubes que se forman por los ciclones, se podrían generar acumulados de hasta 100 milímetros en algunas áreas, especialmente en regiones como Puerto Barrios y otros puntos del norte y este del país.

El pronóstico concuerda con lo que señaló el especialista Paris Rivera, del Servicio Meteorológico de Guatemala (SMG) de la Universidad Mariano Gálvez, que también monitorea el comportamiento de la tormenta.



El experto recordó que Guatemala ha sido afectado en otros años por huracanes devastadores como Eta e Iota (en noviembre de 2020).

"El trayecto pronosticado no es el mismo que Iota, pero el lugar donde está sí. Iota atravesó Nicaragua y Honduras, mientras que este sistema va paralelo a la costa, pero más arriba", indicó Rivera.

En un comunicado emitido por el SMG, se informó que "se anticipa que los departamentos del este y noroeste, incluyendo Izabal y Alta Verapaz, experimenten lluvias que podrían acumular de 100 a 200 milímetros", y que incluso podría ser hasta de 300 en ciertos puntos en áreas montañosas.

Según la alerta, ese nivel de precipitación plantea un riesgo significativo de inundaciones repentinas y deslizamientos, especialmente en áreas propensas como la Sierra de Las Minas y el Valle del Polochic, que ya han sufrido impactos severos en el pasado bajo condiciones similares.

"Este fenómeno podría ser similar a los eventos del 2020, cuando Eta e Iota causaron severas inundaciones y daños estructurales en Guatemala", advierte el comunicado del SMG.

Ante esta situación, Rivera enfatizó que la situación es parecida en cuanto a las zonas donde se podrían presentar deslizamientos e inundaciones, pero que el impacto no sería tan severo como el que dejaron en Guatemala los huracanes de hace cuatro años.

“No lo vemos tanto como esta Iota, pero sí como una tormenta que nos deje precipitaciones durante unos cinco días, de cien milímetros”, estimó.

Rivera explicó que, aunque los fenómenos no son comparables, debido a la vulnerabilidad que caracteriza a Guatemala, sumada a la naturaleza del sistema, implica que las autoridades deben estar alerta, especialmente en las regiones más propensas a las lluvias continuas.

“Sí puede producir algunos derrumbes, deslizamientos, inundaciones [...] debido a la vulnerabilidad del país, cualquier tipo de lluvia anormal a la época, como serían estas precipitaciones continuas debido a ese sistema, podrían traer algunos problemas”, alertó.

Según Rivera, la atención se centra en que la magnitud de fenómenos anteriores resaltaron la vulnerabilidad del territorio guatemalteco ante desastres naturales, y ciertas regiones en donde se está pronosticando que haya acumulados.

Por su parte, el Insivumeh dijo que aún se debe esperar el comportamiento del fenómeno para establecer "el peligro" y "la magnitud" de este para ser comparados con los huracanes de 2020.

Los huracanes Eta e Iota impactaron severamente a Guatemala en noviembre de 2020, con efectos devastadores en el norte y noreste del país.

Al degradarse, el paso del huracán Eta avanzó hacia el interior de Guatemala y dejó lluvias intensas e inundaciones en Alta Verapaz.

La comunidad de San Cristóbal Verapaz sufrió uno de los mayores desastres, con deslizamientos de tierra que sepultaron a varios habitantes en el caserío Quejá.

Mientras que Iota impactó nuevamente a Guatemala, apenas dos semanas después, el 16 de noviembre del 2020, en áreas ya afectadas por Eta, como Izabal, Quiché, Petén y Huehuetenango, por el desbordamientos de ríos y daños en viviendas, carreteras y cultivos.

La tormenta tropical Sara se formó en el mar Caribe este jueves 14 de noviembre manteniendo una alerta para la región de Centroamérica donde se prevén lluvias importantes, informó el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (NHC, en inglés).

El NHC emitió un reporté a las 11.46 horas de este 14 de noviembre en donde confirmó la formación de la tormenta y advirtió sobre sus efectos especialmente para Honduras durante el fin de semana, entre el 16 y 17 de noviembre próximos.

Tropical Storm #Sara Advisory 4A: Depression Strengthens Into Tropical Storm Sara. Life-Threatening and Potentially Catastrophic Flash Flooding And Mudslides Expected in Honduras Through the Weekend. https://t.co/tW4KeGe9uJ