Video: Bomberos Voluntarios localizan vehículo que cayó a la Laguna de Ayarza

Elementos de la Brigada Especial de Rescate y Salvamento Acuático "Hombres Rana", de los Bomberos Voluntarios, localizaron este 20 de junio un vehículo sumergido en la Laguna de Ayarza, donde se reportó la caída de un automotor con personas a bordo.

De acuerdo con un informe de la institución, nueve rescatistas especializados fueron movilizados al sector de los miradores, entre las aldeas Media Cuesta y El Portezuelo, para efectuar las labores de búsqueda.

Según los Bomberos los buceadores certificados en seguridad pública localizaron el vehículo a aproximadamente 45 pies de profundidad.

Sin embargo, la institución indicó que no fue posible localizar a ninguna persona en los alrededores del automotor, pese a las labores efectuadas en el área.

Los socorristas efectuaron más de 20 inmersiones durante la jornada y alcanzaron profundidades de hasta 90 pies, según el reporte oficial.

Los Bomberos Voluntarios informaron que las operaciones fueron suspendidas al finalizar el día, en cumplimiento de las normas y estándares de seguridad para los buceadores.

"La búsqueda quedó suspendida por hoy. Mañana se hará el relevo del personal y se reanudarán las operaciones en el lugar", señala el informe difundido por la institución.