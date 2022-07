“Ahora vamos a tener un lugar dónde llorarlos”: Las dolorosas declaraciones de la madre de “Chispita” luego de salir de la morgue

Luego de nueve horas para poder entrar a la morgue, Victoria, con lágrimas en los ojos confirmó a los familiares que la acompañaron que se trataba de su hija desaparecida.

Por su parte, el Inacif confirmó que el segundo cuerpo corresponde a Nelson Villatoro Escobar, el payaso “Charquito”

Al salir, Victoria habló a los medios luego de haber reconocido el cuerpo de “Chispita”. “Está confirmado, yo ya los vi, no hay ninguna duda“, dijo.

“Logramos lo que yo buscaba que era encontrar a mi hija y a mi yerno. Ahora vamos a tener un lugar dónde llorarlos“, dijo Victoria.

Joselin Chacón y Nestor Villatoro eran padres de tres hijos, quienes afirma Victoria, serán ahora su motivo para seguir adelante.

“Solo le pido a todas las personas que nos quieren que ahora necesito de su ayuda, ahora me quedan los tres niños y los voy a sacar adelante. Ellos van a ser el motor de mi vida y por lo que voy a seguir adelante. Será por ellos“.

También dio detalles con respecto al velorio que recibirá la pareja. “Voy a velarlos aquí en las Capillas Funerarias del Artista, como artistas que son. No somos cualquier cosa, somos artistas“.

“Igual el Instituto de Prevención del Artista nos brindó todo lo que es en servicio para poder velarlos hoy acá. Ya mañana los vamos a velar en Amatitlán, porque tanto aquí como allá tenemos mucha gente que nos quiere“.

#Ahora | Victoria de los Ángeles Lobo, madre de Joselin Chacón, “Chispita” habla tras salir de la morgue y reconocer a su hija y yerno. @prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/1K1vSbn1Qn — Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) July 1, 2022

También solicitó a los medios de comunicación que no se enfocara la imagen de los hijos de Joselin y Nestor, ya que en palabras de ella “hay que protegerlos porque no sabemos qué motivó todo esto”.

Cuando se le cuestionó acerca de que si temía por su seguridad, Victoria dijo: “Pues aquí estamos, no hay seguridad de nada, estoy a la voluntad de Dios. Tanto aquí como en mi casa estamos a la voluntad de él“.

Finalmente dijo comprender a los compañeros payasos de la pareja que no llegaron a la morgue. “Como se pueden dar cuenta no hay ningún payaso acá, no hay ningún compañero artista por el temor que sienten. Yo esperaba verlos acá pero comprendo que tienen miedo porque no sabemos lo que está pasando”.