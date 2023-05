Críticas a alcaldes y al abstencionismo y promesas de ayuda social: los discursos de Sandra Torres en sus giras el fin de semana

En la primera vuelta de las elecciones del 2019, Sandra Torres logró 1 millón 122 mil 909 votos, contra los 614 mil 25 votos que logró el ahora presidente Alejandro Giammattei. Sin embargo, en la segunda vuelta únicamente logró 1.3 millones de votos contra los 1.9 millones del partido oficial.

Lo ocurrido en el 2019 forma parte de la memoria de Torres que este fin de semana tanto en San Francisco Paquip, Tecpán, Chimaltenango, como en Sanarate, El Progreso, enfatizó en el tema del apoyo que recibe para la primera vuelta pero que no se representa de la misma forma en las segundas vueltas.

“Ganamos la primera vuelta, pero no pudimos ganar la segunda, porque muchos se olvidaron de mí, no me apoyaron, me dejaron sola, pero ya los perdoné,” expuso Torres.

Al finalizar Torres, fue abordada sobre el énfasis que ha hecho en ese tema y respondió: “El mensaje hoy es que podamos ganar en la primera vuelta. Yo no me ahogo antes de cruzar el rio. Entonces estamos viendo números, viendo encuestas, tenemos que esperar pero ya hemos adelantado en las estrategias, hemos cambiado estrategias, y estamos en la lucha”, agregó.

“Humildemente, le pido a la gente que me apoye, porque han tenido los últimos tres presidentes que le han fallado a la gente, yo no les he fallado”, expuso Torres.

Arremete contra “Sonoro”

Torres también aprovechó para arremeter contra César Augusto Rodas Álvarez, conocido como Sonoro, y quien fue alcalde de Sanarate desde el 2000 hasta el 2016, con varios partidos, uno de ellos la UNE.

“Si miran a Sonoro, me lo saludan, porque yo sí le conozco las mañas a ese mañoso. Cuando hicimos gobierno él no era de la UNE y ¿qué fue lo que hicimos?, no vimos colores de banderas, era primera dama y ayudamos a toda la gente”, expuso Torres en tono de reclamo.

Rodas Álvarez ahora compite con el partido oficialista Vamos en búsqueda de regresar a la alcaldía.

Caminata

En Sanarate, se tenía previsto que Torres arribara a las 15 horas locales; lo hizo 30 minutos después.

Sin embargo, desde una hora antes una multitud llevó a cabo una caminata por las calles del municipio que culminó en el parque central, como parte del inicio de la campaña política de Víctor Guerra, conocido como el Pibe, actual alcalde de Sanarate e hijo del jefe de la bancada de la UNE, el diputado Víctor Guerra.

En la caminata se entregaron bolsas tipo mochila y pulseras. Las personas eran acompañada por un grupo de baile garífuna que al ritmo de punta puso a bailar a los asistentes este domingo.

Torres también estuvo acompañada del diputado Danilo Palencia, quien busca continuar en el Congreso.

En su discurso Torres reiteró algunas promesas que ha hecho en otros sitios, como la eliminación del IVA para los productos de la canasta básica, así como de la medicina y el impuesto de los combustibles.

También hizo otros ofrecimientos como internet en las escuelas, la instalación de cámaras de seguridad y la construcción de un paso a desnivel.

En Tecpán, Chimaltenango, Torres hizo una serie de ofrecimientos como la exoneración del IVA a 10 productos de la canasta básica y de los impuestos de fertilizantes así como insumos agrícolas.

La candidata arribó en una camioneta color blanco, tomando en cuenta que por las condiciones del espacio donde se llevó a cabo el mitin, el helicóptero en el que se desplaza Torres aterrizó en un sitio cercano.

En el escenario se sentó junto al candidato a alcalde de Tecpán por la UNE, Fausto Sisimit, así como del candidato a diputado por el distrito de Chimaltenango, Mynor Francisco Rivera.

Torres también cuestionó a los gobiernos de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei por el tema de los programas sociales.

Lea también: Zury Ríos y Sandra Torres cruzan señalamientos en visitas a Quiché, donde prometen empleos y bonos

“Hoy no hay nada. ¿O ya les dieron algo? Ni les van a dar. Yo se los voy a dar el 14 a las 14″, expuso Torres.

Al finalizar el mitin, en el lugar las personas que llegaron en buses, recibieron tamales.

En el lugar se colocaron dos camiones donde se transportaban cajas con tamales, pirujos y gaseosas.