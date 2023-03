Partido Cabal se pronuncia por persecución judicial contra periodistas y medios de comunicación

El 28 de febrero, el juez Décimo Penal Jimy Bremer, a solicitud de la fiscal del Ministerio Público Cinthya Monterroso, ordenó investigar a periodistas y columnistas de elPeriódico, así como a otros medios de comunicación, como parte del proceso contra Zamora, acusado de obstrucción a la justicia en un segundo caso en su contra.

Zamora fue detenido el 29 de julio de 2022 por un supuesto caso de lavado de dinero.

Según el Ministerio Público, los comunicadores a quienes se les investigará habrían incurrido en delito de obstrucción a la justicia, al colaborar con Zamora.

Al respecto, Mulet dijo este lunes, que la acusación de obstrucción a la justicia contra periodistas y columnistas viola la ley.

“La acusación que hace la Fiscalía contra periodistas, columnistas, reporteros y formadores de opinión es que se está obstruyendo la justicia. No existe en el caso determinado, no hay un verbo rector que diga que una función periodística participe en una obstrucción de justicia. No está en la ley. Está violando la ley. El tema de obstrucción a la justicia en ningún momento involucra a la función del periodista; sin embargo, lo están metiendo y alargando y no es lo correcto”, aseguró Mulet.

Además del pronunciamiento, el partido indicó que han planteado varias solicitudes: A la Fiscalía de Sección de Delitos contra Periodistas, su involucramiento en el caso; a la Procuraduría de los Derechos Humanos, que tome medidas inmediatas para defender la emisión del pensamiento; además, se interpone una denuncia ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para el acompañamiento en el caso.