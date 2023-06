Presidente Giammattei habla sobre supuestos sobornos a magistrados del TSE revelados por The New York Times

El jueves recién pasado, el diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje sobre la supuesta denuncia que la magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, hizo a Estados Unidos sobre supuestos sobornos provenientes del Ejecutivo, y fue hasta este domingo 25 de junio que el presidente Alejandro Giammattei se refirió brevemente al tema.

Respecto a los señalamientos de corrupción en su gobierno, Giammattei agregó que “quien crea que hay justicia en este país que presente denuncia porque hasta el momento todo es puro bla bla bla y no hay ninguna denuncia”, según la misma cuenta.

Según la publicación del Times, Alfaro entró a una reunión en la embajada de EE. UU. acreditada en el país y sacó una gran cantidad de dinero en efectivo que, según dijo, era un soborno de uno de los aliados más cercanos del presidente Giammattei.

Según el reportaje, Alfaro afirmó que le habían dado el dinero para ganar influencia sobre el TSE, según un funcionario estadounidense informado sobre el encuentro y una persona que estuvo presente y solicitó el anonimato para discutir los detalles de una reunión privada.

The Times añade que Alfaro les dijo a los funcionarios estadounidenses que había recibido el soborno de Miguel Martínez, un hombre de confianza cercano de Giammattei y un funcionario clave de su partido, dijo la persona que asistió a la reunión y el funcionario estadounidense.

“Dijo que el dinero que llevaba consigo ascendía a 50 mil quetzales guatemaltecos (el equivalente a más de US$6 mil)”, según la persona que estuvo presente.

“The Times no ha fundamentado la afirmación de la jueza Alfaro de que fue sobornada. En una entrevista, la Sra. Alfaro negó haber ido a la embajada y haber hecho la acusación”, continúa la nota.

Al día siguiente de esa publicación, El Faro y Con Criterio le dieron seguimiento al tema y ampliaron los detalles sobre la supuesta reunión en la embajada de EE. UU. y, según una persona que afirmó estar presente, el encuentro fue el 22 de marzo de 2022 a las 14 horas, en la antigua sede diplomática estadounidense en la zona 10 de la capital.

El reportaje señala que “allí, según tres fuentes, la magistrada del TSE de Guatemala contó que ella y el resto de miembros del pleno habían recibido, desde finales del año anterior (2021), sobornos del presidente de la República, Alejandro Giammattei”.

“Dos personas que participaron en la reunión, y una tercera fuente en Washington que fue informada de ella por cauces oficiales, confirmaron a El Faro y Con Criterio que el encuentro sucedió y lo que se habló en él”, refiere el artículo.

A Giammattei, periodistas le preguntaron sobre los supuestos sobornos entregados a nombre suyo a magistrados del @TSEGuatemala, como lo revelaron @nytimes, @_elfaro_ y @concriteriogt. “La mentira luce mientras la verdad prevalece”, fue lo único que dijo. 📸: @victorpena84 pic.twitter.com/8e1TULkru4 — El Faro (@_elfaro_) June 26, 2023

Agrega que “en un punto, tras relatar dos entregas distintas de dinero a todos los miembros del pleno, sostienen que la magistrada Alfaro sacó de su bolso Q50,000 en efectivo, como ya ha publicado The New York Times, y preguntó ´¿Qué puedo hacer con este dinero?´”.

Una persona de confianza de Alfaro, que pide proteger su nombre por miedo a represalias, según la publicación de Con Criterio y El Faro, contó que la magistrada había acudido días antes a ella para pedirle ayuda. Se vieron primero a solas y la magistrada le habló de una entrega de dinero sucedida cerca de la navidad de 2021.

“Me contó que en nombre del presidente Giammattei invitaron a los magistrados a una cena y Miguelito (Miguel Martínez) en persona les dio un paquete de regalo que contenía dinero”, dice la fuente. La magistrada pidió ayuda. “Estoy muy preocupada. Yo no soy corrupta”, dice que le dijo.

El Faro y Con Criterio aseguran que uno de los cinco magistrados del TSE, cuya identidad no fue revelada, relató otra entrega de dinero: “Fue Rafa”, dijo. “Pasó entregándolo de vocalía en vocalía”.

Detalla que “Rafa” es Ranulfo Rafael Rojas, presidente del TSE hasta agosto del 2021.

El reportaje detalla que la fuente cuenta que en una ocasión Rojas dejó en el despacho del resto de magistrados y magistradas, vocales del Tribunal, pagos de Q50 mil (unos US$6 mil) cada uno.

Asegura que todos sabían que el dinero venía del presidente Giammattei. “A mí no me pidieron nada, pero usted sabe que, si me mandaban dinero, era lógico…” dijo el magistrado del TSE.

El pasado sábado, Rojas fue cuestionado al respecto durante una conferencia de prensa del pleno de magistrados y señaló que “solo son publicaciones” y que respeta la libre emisión del pensamiento, pero que no le interesaba hacer comentarios al respecto.

El magistrado del TSE, Gabriel Aguilera, este viernes 24 de junio dio una postura institucional sobre el tema de una supuesta denuncia de una magistrada respecto a un intento de soborno por parte de allegados del presidente Alejandro Giammattei.

El funcionario indicó: “Lo recibimos como hemos recibido muchos ataques y desinformación”.

Añadió: “Realmente es totalmente falso, es parte de los ataques hacia el tribunal, lo recibimos como cualquier otro ataque”.

Agregó que no tienen ninguna relación en ese tema. Dijo que “seguramente” tomarán algunas medidas al respecto y luego dijo que respetan la libertad de expresión.

“Sabemos que muchas veces se escudan los ataques en la libertad de expresión y días de las elecciones también como magistrados estamos enfocados en la participación ciudadana, estamos enfocados en esta fiesta cívica democrática. No nos vamos a distraer porque está la intención de estas notas y realmente creemos que la población guatemalteca tiene que estar tranquila, vamos a tener una fiesta cívica, los invitamos a todos a participar este 25 de junio y que no le pongan atención a esa desinformación”, señaló.

Además, respecto a los señalamientos hechos en las publicaciones en The New York Timen, Con Criterio y El Faro, el gobierno de Guatemala señaló: “No existen posturas ante los hechos irreales, ficticios, hipotéticos y falsos. Es necesario aclarar, que el presidente de la República no ha tenido reuniones de ningún tipo con magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por lo que rechazamos cualquier señalamiento infundado, realizado de manera tendenciosa y maliciosa, que busca atentar contra la democracia de nuestro país”.

“Es deleznable que su medio promueva calumnias. Enfatizamos que es deleznable e irresponsable la promoción de calumnias”, concluye la respuesta de Presidencia.