“En defensa propia”: videos muestran cómo el ICE disparó a un conductor que intentó huir en California

Recientemente salió a la luz un video que muestra el momento en que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) dispararon contra un conductor que intentó huir tras una parada de tránsito en una carretera de California.

La información preliminar indica que el pasado 7 de abril los agentes del ICE buscaban a un supuesto miembro de una pandilla originaria de El Salvador, en el Valle Central de California.

Según un comunicado del director interino del ICE, citado por el medio CNN, los agentes migratorios efectuaron "disparos defensivos" contra el conductor, quien presuntamente intentó atropellar a uno de los agentes.

El video fue captado por la cámara de seguridad de un vehículo que pasaba por la escena, y se observa el momento en que el conductor se encuentra estacionado y rodeado por agentes del ICE.

En ese momento, los agentes del ICE forcejean con el conductor para que baje del vehículo, pero este comienza a moverse en reversa e incluso llega a colisionar contra uno de los vehículos de las autoridades migratorias.

🇺🇸 ICE-involved shooting in Patterson, California, happened Tuesday morning, April 7, 2026, around 8:30 a.m. PT near I-5 and Sperry Avenue.



Agents were attempting to arrest Carlos Ivan Mendoza Hernandez, an alleged 18th Street Gang member wanted in El Salvador for a murder… pic.twitter.com/xGUSf2dS28 — Steven Latham (@StevenJLatham1) April 7, 2026

Los agentes del ICE comienzan a disparar contra el vehículo, el cual realiza una maniobra para irse al carril contrario y alejarse de las autoridades.

El sospechoso que buscaban las autoridades migratorias fue identificado como Carlos Iván Mendoza Hernández, presunto integrante de la pandilla Calle 18.

BREAKING: ICE agent shoots Salvadoran gang member wanted for murder in his home country after he tried to run agents over during a pursuit in California



Director Todd Lyons says "ICE officers were conducting a targeted vehicle stop in Patterson, CA to arrest Carlos Ivan Mendoza… pic.twitter.com/F5s9ygDxsh — Unlimited L's (@unlimited_ls) April 7, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) advirtió que sus oficiales efectuaron los disparos defensivos "para protegerse" a sí mismos, a sus compañeros y al público.

Mendoza Hernández resultó herido y fue trasladado a un hospital. Se desconoce su estado de salud.

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