Guatemala
“En defensa propia”: videos muestran cómo el ICE disparó a un conductor que intentó huir en California
Han salido nuevos videos del momento en que agentes del ICE disparan contra un conductor que intentó huir de un operativo hecho en California.
FOTO ILUSTRATIVA. Videos muestran cómo agentes del ICE dispararon contra un conductor durante un operativos en California. (Foto Prensa Libre: EFE)
Recientemente salió a la luz un video que muestra el momento en que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) dispararon contra un conductor que intentó huir tras una parada de tránsito en una carretera de California.
La información preliminar indica que el pasado 7 de abril los agentes del ICE buscaban a un supuesto miembro de una pandilla originaria de El Salvador, en el Valle Central de California.
Según un comunicado del director interino del ICE, citado por el medio CNN, los agentes migratorios efectuaron "disparos defensivos" contra el conductor, quien presuntamente intentó atropellar a uno de los agentes.
El video fue captado por la cámara de seguridad de un vehículo que pasaba por la escena, y se observa el momento en que el conductor se encuentra estacionado y rodeado por agentes del ICE.
En ese momento, los agentes del ICE forcejean con el conductor para que baje del vehículo, pero este comienza a moverse en reversa e incluso llega a colisionar contra uno de los vehículos de las autoridades migratorias.
Los agentes del ICE comienzan a disparar contra el vehículo, el cual realiza una maniobra para irse al carril contrario y alejarse de las autoridades.
El sospechoso que buscaban las autoridades migratorias fue identificado como Carlos Iván Mendoza Hernández, presunto integrante de la pandilla Calle 18.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) advirtió que sus oficiales efectuaron los disparos defensivos "para protegerse" a sí mismos, a sus compañeros y al público.
Mendoza Hernández resultó herido y fue trasladado a un hospital. Se desconoce su estado de salud.
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