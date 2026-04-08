¿Lista diaria con nombres? Cómo la TSA habría ayudado al ICE en sus redadas migratorias en EE. UU.

Medios internacionales han informado que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) habría detenido a más de 800 personas en un año, gracias a que tendría el apoyo de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA).

El aumento de las detenciones de migrantes, sumado al incremento de agentes migratorios en lugares como aeropuertos, ha generado miedo e incertidumbre entre los migrantes, ya que esta colaboración permitiría más detenciones de personas que viajan.

Según El País, la colaboración entre las autoridades del ICE y el TSA no es nueva, ya que anteriormente la agencia de transporte brindaba información relacionada con terroristas buscados en Estados Unidos.

Sin embargo, desde la segunda administración de Donald Trump, el TSA ha tenido un papel más protagónico en la campaña antimigratoria de Trump, ya que ahora brinda al ICE información de los migrantes, así como de sus viajes realizados en Estados Unidos.

El País menciona que el TSA ha proporcionado información de aproximadamente 31 mil viajeros al ICE.

Se menciona que los registros de los migrantes se han obtenido gracias al programa del TSA llamado Secure Flight, el cual, según El País, fue creado en el 2007 y permite que la agencia de transporte reciba información de los migrantes cuando, por ejemplo, reservan algún vuelo.

🔊 ' This information-sharing was used for the first time for immigration enforcement.' @TedHesson on how ICE and TSA coordinated arrests at airports. Listen now on today's episode of the Reuters World News podcast https://t.co/pbAYcl0Pbl pic.twitter.com/uUpqdOyDHc — Reuters (@Reuters) April 8, 2026

Además, The New York Times aseveró que el TSA ha brindado información de migrantes al ICE desde marzo del 2025, y dentro de esta se incluirían registros como nombres y fechas de nacimiento.

El medio afirma que semanalmente, e incluso diariamente, el ICE recibiría una lista que contendría los datos de los pasajeros, así como sus próximos vuelos.

Otro aspecto que genera preocupación, según El País, es que las redadas migratorias del ICE en aeropuertos también se han llevado a cabo en vuelos nacionales, y cita el caso de una pareja originaria de Irlanda que vivió en Estados Unidos por más de 20 años y fue detenida el año pasado.

El País obtuvo las declaraciones de una mexicana que fue detenida por el ICE en una sala de embarque de un aeropuerto de Oklahoma, cuando regresaba a México.

Ella contó que los agentes migratorios también fueron a su vivienda en EE. UU. para detener a su marido y a sus dos hijos.

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