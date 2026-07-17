Hoy continúa la integración de la Comisión de Postulación: cómo se integra y cómo se elegirá al próximo contralor

La Comisión de Postulación para Contralor General de Cuentas avanza en su integración con la elección, este jueves, de los dos representantes del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas (CCEE) .

Con esa designación, solo quedará pendiente la elección de los 11 representantes del Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CCPA), prevista para el 6 de agosto, para completar la integración de la comisión, conformada por 27 miembros.

La postuladora estará integrada por dos cuerpos: el académico y el gremial, bajo la dirección de un presidente.

El cuerpo académico se compone de los decanos de las 13 universidades que cuentan con facultades de Contaduría Pública, Auditoría, Administración o Ciencias Económicas, cuyos representantes ya fueron confirmados por las casas de estudio.

La presidencia de la comisión estará a cargo de Miquel Cortés Bofill, rector de la Universidad Rafael Landívar, quien fue electo de forma unánime por 13 de los 17 integrantes del Foro de Rectores el pasado 15 de julio.

Una vez integrada la comisión, el presidente convocará a la primera sesión de trabajo, en la que se definirán la secretaría y la sede. El presidente de la comisión indicó que la URL cuenta con las instalaciones para atender las sesiones así como para recibir a los grupos de observación ciudadana.

Además, la comisión deberá autorizar los términos de la convocatoria y el perfil de los aspirantes, de acuerdo con los parámetros legales para acceder al cargo.

Asimismo, deberá fijar un cronograma de trabajo con el objetivo de entregar al Congreso una nómina de seis candidatos para que elija al contralor que asumirá el cargo el próximo 13 de octubre para el período 2026-2030.

La comisión deberá definir las diferentes etapas para la selección de los candidatos: revisión de expedientes, valoración de méritos profesionales, académicos y de proyección humana, pruebas psicométricas o entrevistas.

Cinco planillas por dos escaños

La elección del CEE se desarrolla con cierto hermetismo. La cantidad de planillas que buscan ocupar los dos puestos en la postuladora se obtuvo mediante el monitoreo en redes sociales de la organización Guatemala Visible.

Planilla 1: Crecimiento Profesional de Auditores (CPA), con Greis Monzón y Alexander Sac

Planilla 2: Grupo de Profesionales Unidos, con Wilberto Rojas y Gladys Morales

Planilla 3: Unidad Profesional (UP), con José María Fajardo y Otto Gómez

Planilla 4: Integridad y Desarrollo (ID), con Pedro García y Arturo Morales

Planilla 5: Confianza Profesional (CP), con Nancy Romero y Marvin Siquim

Fuentes confiables, que prefieren no ser citadas, identifican a algunos operadores y potenciales candidatos vinculados con cada una de las planillas que esperan reunir la mayor cantidad de votos.

La planilla 1, CPA, es vinculada con Walter Mazariegos, rector de la Usac; Duay Martínez, diputado por Quetzaltenango electo por Vamos; y Nora Segura, excontralora general de Cuentas.

Las fuentes consultadas también vinculan la planilla 2, Grupo de Profesionales Unidos, con trabajadores de la Contraloría General de Cuentas (CGC); la planilla 3, Unidad Profesional (UP), con personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); la planilla 4, Integridad y Desarrollo (ID), con Carlos Mencos, excontralor general de Cuentas y exdiputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); y la planilla 5, con excolaboradores de la CGC.

Así va la integración de la comisión de postulación para contralor General de Cuentas. (Foto Prensa Libre: Guatemala Visible)

Fechas clave en el proceso de elección de contralor:

Así marcha la integración para la comisión de postulación para contralor General de Cuentas. El Congreso debe tener la nómina de seis candidatos a más tardar el 23 de septiembre del 2026.