A pesar de señalamientos contra candidatos estos integran nómina para Corte de Apelaciones

La conformación de la nómina se hizo a pesar de que existen señalamientos o vetos en contra de algunos candidatos, sobre todo por sus resoluciones o por su trabajo en el ejercicio liberal. En algunos casos los señalamientos fueron tomados en cuenta, aunque no fueron aceptados en el seno de la comisión.

La presentación de señalamientos o vetos es un proceso que está enmarcado en la Ley de Comisiones de Postulación y que también da la oportunidad a los señalados a defenderse. Estas objeciones no fueron tomadas en cuenta por los comisionados, ya que en ningún caso se llegó a los 25 votos que se requieren para aprobarlos o aceptarlos.

La votación para integrar la nómina empezó el lunes, pero ninguno de los primeros 80 sometidos a votación obtuvo los 25 que se requerían para estar en la lista, debido a un bloqueo que hicieron los representantes del Colegio de Abogados, ya que presionaban para que se conocieran las peticiones de revisión del punteo obtenido, pues algunos no llegaron a los 65 puntos necesarios para ser tomado en cuenta para la votación.

Una de las señaladas era la jueza del Tribunal de Mayor Riesgo B María Eugenia Castellanos Cruz

-36 votos- la cual fue objetada por el Movimiento Cívico Nacional debido a que ha sido denunciada constantemente de no administrar justicia pronta y cumplida.

El magistrado Franc Martínez Ruiz -27 votos- fue señalado por vecinos de San Pedro La Laguna, con el acompañamiento del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (Alac) de Acción Ciudadana, debido a que cuando fue juez unipersonal del Tribunal de Sentencia de Sololá ligó a proceso por difamación a los hermanos Óscar Felipe y Juan Manuel Chavajay Cotuc y Juan Marcos Chavajay Rocché.

Las acciones contra los hermanos se deben a una denuncia que hizo el concejo de San Pedro La Laguna ya que ellos habían denunciado al jefe edil de ese municipio por supuestos actos de corrupción y consideran que eso no constituye delito.

También la asociación SomosGT objetó a Martínez por las medidas dictadas contra los directivos y periodistas de elPeriódico a favor de la excandidata presidencial Sandra Torres.

La objeción contra el magistrado Romeo Monterrosa Orellana -25 votos- se debe a que ha ejercido la defensa sistemática de personas involucradas en narcotráfico y crimen organizado. En el 2018 fue denunciado por haber protegido al alcalde de Jalapa, Mario Estrada, al no declarar con lugar la formación de causa en su contra.

En la profesión liberal ejerció la defensa de Carlos Amílcar Orellana Donis y Linda Castillo Orellana, involucrados en el Caso Parlacen -muerte de tres diputados salvadoreños y su piloto-; de Manolo Lisandro Díaz González y Luz Karina Lara Martínez, detenidos al intentar salir del aeropuerto La Aurora con US$1 millón; Édgar Leonel Estrada Morales (alias Viejo) y Víctor Emilio Estrada Paredes, solicitados en extradición por Estados Unidos, señalados de fabricar y distribuir pseudoefedrina, entre otros casos. Según la queja, Monterrosa Orellana habría intentado frenar la extradición con una inconstitucionalidad.

Otra de las que integran la lista es Dora Lizett Nájera Flores -36 votos- quien fue señalada de violación a la Ley de Garantías de Comisiones de Postulación ya que en el 2014 fue comisionada y después fue contratada como directora de la Escuela de Estudios Judiciales y luego como secretaria de la Corte Suprema de Justicia.

Jaime Amílcar González Dávila -25 votos-, otro de quienes integran la nómina- fue señalado por la Fundación Myrna Mack. Él es presidente de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal y votó a favor de absolver a los directivos del IGSS en el caso conocido como IGSS-Pisa. Esa Sala benefició con arresto domiciliario a la magistrada separada del cargo Blanca Stalling y votó para no retirarle la inmunidad al alcalde capitalina Álvaro Arzú.

En mayo de 2018, la sala que preside González Dávila, constituida en Tribunal de Amparo, anuló una resolución en la que se había enviado a juicio al ruso Igor Bitkov.

También hay señalamientos en contra de los tres magistrados que integran la Sala Quinta de Apelaciones de Quetzaltenango, Dasma Janina Guillén Flores -36 votos-, quien la preside, Max Heriberto Mazariegos de León -34 votos- y Vilma Rossana Reyes González -37 votos- vocales I y II, respectivamente.

La Fundación Sobrevivientes los ha señalado de generar impunidad, ya que al resolver el recurso extraordinario de casación presentado por uno de los acusados en el caso del asesinato de la joven Kelly Díaz Reyes resolvieron más allá de lo pedido, cayendo en abuso de autoridad.

Los magistrados anularon la sentencia contra cuatro personas condenadas por el secuestro y asesinato de Díaz Reyes, de 17 años.

El magistrado Marwin Estuardo Herrera Solares -28 votos- integró la Comisión de Postulación de Corte Suprema de Justicia en el 2014. Fue señalado en el caso Comisiones Paralelas de ser parte del grupo de Roberto López Villa toro, conocido como Rey del Tenis, por haber negociado quienes integrarían la nueva Corte. Él habría recibido pagos indirectos y beneficios de parte de López Villatoro, quien está ligado a proceso penal en este caso.

La abogada Lesbia Jackeline España Samayoa -27 votos- fue electa en el 2009 como magistrada a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, luego de varios señalamientos de Carlos Castresana, en ese entonces jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y por una resolución de la Corte de Constitucionalidad fue excluida por no tener la reconocida honorabilidad.

El magistrado Gustavo Dubón Gálvez -33 votos- recomendó no retirarles la inmunidad a Luis Rabbé y a los diputados de su junta directiva, 2014-2015. Pero sí recomendó retirarle la inmunidad a la jueza Jisela Reinoso por enriquecimiento ilícito. En el 2000 ordenó la muerte por inyección letal a dos integrantes de la banda Los Pasaco, condenados por el secuestro y asesinato de Isabel de Botrán, cuando fue juez de ejecución penal.

Wilber Estuardo Castellano Vanegas -29 votos- fue uno de los magistrados que negoció la única planilla que participó para integrar la postuladora de Corte Suprema de Justicia. En el 2014 integró la comisión de postulación a esa Corte como representante del Colegio de Abogados, fue electo por la planilla de Fortaleza Jurídica, dirigida por Roberto López Villatoro.

Excluyen candidatos

Las magistradas Zonia de la Paz Santizo y Beyla Estrada de Brito no fueron incluidas en la votación final, los señalamientos contra ellas eran por integrar la Sala Tercera de Apelaciones y que con sus fallos dejaron dudas en la aplicación de justicia.

Mynor Moto, juez Tercero de Primera Instancia Penal, ha sido señalado de favorecer con sus resoluciones a personas acusadas de corrupción y de haber cerrado varios procesos en los que participaba la extinta Cicig.

Carlos Guerra y Gilma Valladares, presidente y vicepresidenta del Consejo de la Carrera Judicial, no corrieron con suerte ya que tampoco fueron incluidos en la nómina. Los votos no los favorecieron debido a que algunos magistrados no estaban conformes con el trabajo realizado desde el Consejo, instancia que renovará a sus directivos – jueces y magistrados- la próxima semana en tres asambleas distintas.

La noche del 14 de febrero, el rector de la Usac y presidente de la postuladora entregó la nómina de 270 profesionales que aspiran a una magistratura de Apelaciones y los respectivos expedientes al presidente del Congreso, Allan Rodríguez, quien indicó que es un compromiso para todos los diputados que la elección sea transparente.

Ahora, de la lista, el pleno del Congreso deberá elegir a 135 magistrados de Apelaciones titulares, para que luego integren las 45 salas del país y 90 suplentes.

La distribución de los magistrados estará a cargo de los integrantes del Consejo de la Carrera Judicial, cuyas nuevas autoridades deberán asumir en abril próximo.

CSJ integrará nómina

La Comisión de Postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia está lista para empezar con la votación e integrar la nómina de 26 candidatos el próximo martes luego de conocer los 80 señalamientos contra 52 aspirantes.

También admitieron para su trámite 26 peticiones de revisión de punteo, al igual que en la otra comisión, de quienes señalan que no fueron bien evaluados y que eso les restó puntos para estar en la rango de los elegibles. Las peticiones no se resolvieron debido a que no está normado ese procedimiento.

El presidente de la comisión de postulación para magistrados de Corte Suprema de Justicia, Félix Serrano, advirtió al comisionado del Cang Denisse Herrera Arita que lo va a denunciar si continúa objetando todo lo que esta comisión discute, “pues es el principal actor de obstaculización”.

El abogado ha sido cuestionado por intentar beneficiar a los candidatos afines a Gustavo Alejos y Fredy Cabrera.

En la sesión de este viernes intentó que se revisarán los punteos de los candidatos a quienes se les debía aceptar su tiempo de colegiado como experiencia.

Herrera dijo que ninguna denuncia penal lo va a amedrentar y que sostiene su criterio de que un abogado está activo desde el primer día de colegiación.

Candidatos para el TSE

La Comisión de Postulación para la elección de magistrados para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) conoció los 13 señalamientos contra 12 candidatos para el ente electoral.

Aún no definen si bajarán los 70 puntos establecidos como mínimo para integrar la nómina de 20 candidatos, esto por el temor de que no haya suficientes candidatos. La propuesta fue presentada por el decano de la facultad de Derecho de la Usac, Gustavo Bonilla, y el presidente de la Comisión, Murphy Paiz, rector de esa casa de estudios, quien la secundó al argumentar que no es conveniente tener pocos aspirantes elegibles.

El comisionado Juan Carlos Rodil, representante de los decanos de Derecho de las universidades privadas, pidió que se tomara una decisión antes de conocer los punteos. Sin embargo, el comisionado Roberto Moreno, rector de la Universidad del Valle, manifestó que sería mejor después de conocer las notas finales. La propuesta no ha sido definida.

Por aparte, la Comisión revisó este 14 de febrero, 76 expedientes, debido a que aceptó el tiempo de los jueces como ejercicio profesional, todo esto durante el conocimiento de las pruebas de descargo de los aspirantes que habían sido excluidos en su oportunidad.

La intención es sumarles puntos a todos aquellos aspirantes que hayan presentado el tiempo de jueces dentro de su ejercicio profesional.

Cronograma

Esta es la planificación del trabajo de las tres postuladoras para los próximos días

15 y 16 de febrero

Votación de la Comisión del TSE para integrar nómina de 20 candidatos.

17 de febrero

Publicación en el Diario de Centro América de la nómina de 270 candidatos a magistrados de Apelaciones.

18 de febrero

Comisión de CSJ empieza con la votación para la integración de 26 candidatos.

Postuladora del TSE podría entregar la nómina de 20 candidatos al Congreso

19 de febrero

Comisión de CSJ continúa con la votación para la integración de los 26 candidatos.

20 de febrero

Entregar al Congreso la nómina de 26 candidatos para magistrados de CSJ.

21 de febrero

A partir de esa fecha el Congreso deberá elegir a los nuevos magistrados de CSJ y Apelaciones que debieron haber tomado posesión el pasado 13 de octubre. De la misma forma lo debe hacer con los magistrados de TSE que asumen el cargo el 19 de marzo próximo.

