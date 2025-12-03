Abogado denuncia supuestas anomalías en dos proyectos de la Empresa Portuaria Quetzal

El abogado William Armando Vanegas informó este miércoles 3 de diciembre que presentó dos denuncias ante el Ministerio Público por presuntas anomalías en la contratación de servicios en la Empresa Portuaria Quetzal.

Indicó que el objetivo de las denuncias es preservar la legalidad, el bien público y proteger el sistema portuario.

Agregó que ambas denuncias derivan de una investigación que inicialmente era de carácter académico, pero, al final, detectó detalles que llamaron su atención por supuestas irregularidades.

Explicó que la primera denuncia es contra algunos funcionarios de la referida portuaria por un proyecto que se habría desarrollado en el 2023 con el objetivo de modernizar el sistema.

Detalló que el proyecto está valorado en Q53 millones, y que una empresa aparentemente ejecutó los trabajos, los cuales habrían sido recepcionados y pagados; sin embargo, tras una verificación, se constató que el proyecto no existe.

“En la actualidad no existe ese sistema que ellos contrataron con esta empresa. No hay actas del proyecto ni informes sobre su ejecución”, añadió Vanegas.

Indicó que la segunda denuncia se refiere al sistema de vigilancia por cámaras, contratado por la Empresa Portuaria Quetzal en el 2024 y valorado en Q6 millones.

Afirmó que el proyecto se habría adjudicado a una empresa sin utilizar el sistema de Guatecompras, por lo que se habrían evadido los procesos legales.

Señaló que lo anterior vulnera la Ley de Contrataciones del Estado. Además, indicó que el sistema de cámaras no está instalado, a pesar de que ya fue pagado.

Las denuncias son por los supuestos delitos de asociación ilícita, fraude, abuso de autoridad y peculado por sustracción.

