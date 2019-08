Abogados que han defendido a vinculados por narcotráfico podrán postularse a la CSJ

Los comisionados de la postuladora de CSJ aprueban el perfil del candidato. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Luego de una larga discusión en el seno de la Comisión de Postulación para elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ), se aprobó que abogados que hayan defendido a personas vinculadas con el narcotráfico y crimen organizado podrán postularse a magistrados.

Los comisionados que fueron electos por la asamblea del Colegio de Abogados y los Magistrados de Apelaciones fueron los que aprobaron que estos abogados se puedan postular, por considerar que la profesión liberal permite defender a cualquier persona.

Sin embargo, los decanos y el presidente de la Comisión no estuvieron a favor, y propusieron “que no se permitiera a quienes hayan defendido de manera sistemática a los antes mencionados” y que se podía evaluar con una declaración jurada, que no lo ha hecho de manera sistemática, pero no tuvo eco la propuesta.

También quedó fuera del perfil de idoneidad que los abogados que hayan defendido a personas implicadas en casos de corrupción y otros delitos y partidos políticos no pudieran participar. Propuesta hecha por la decana de la facultad de Derecho de la Universidad del Istmo, Jary Méndez y solo tuvo el apoyo de los decanos Luis Ruano, Universidad Mariano Gálvez; Milton Argueta, Universidad Francisco Marroquín; y Juan José Rodil, Universidad Da Vinci.

Lo aprobado forma parte del perfil que debe llenar la persona que se postule a magistrado. Que también se incluye que el candidato haya ejercido como abogado 10 años, ser mayor de 40 años o haber ejercido un periodo como magistrado.

En procesos anteriores no se ha permitido la participación de abogados que hayan defendido narcotraficantes o del crimen organizado, ya que tendría conflicto de interés conocer casos de personas a las que ya haya defendido. Los casos más recientes fue el proceso de fiscal general y contralor general de Cuentas.

El Movimiento Pro Justicia, en su cuenta de Facebook criticó lo aprobado por la Comisión al señalar que el perfil de idoneidad que se ha aprobado no va más allá de lo establecido en la Constitución.

“Lo aprobado no va más allá de los requisitos generales que ya establecen la Constitución y las leyes ordinarias, y algunos aspectos que puntualizan requisitos en lo académico y lo profesional”, refiere.

Entregarán lista a tiempo

La Comisión aprobó este miércoles que el próximo 23 de septiembre se entregará al Congreso la lista de 26 candidatos. Con lo que cumplirán con lo que establece la Ley del Organismo Judicial y la Constitución Política.

A pesar de que las fechas del cronograma fueron aprobadas, el plan de trabajo no ha sido aprobado, debido a que no se pusieron de acuerdo en la fecha en la que los comisionados votarán para integrar la nómina de candidatos, los abogados propusieron que sea el sábado 21, domingo 22 y lunes 23, pero por no haber los votos necesarios se pospuso.

Los comisionados establecieron que el 23 de agosto se publicara la convocatoria y del 26 al 30 de agosto la recepción de expedientes. El 31 de agosto se haría la revisión de requisitos para que el 3 de septiembre se publique la lista de los profesionales que incumplen los requisitos.

Otra de las discusiones fue la tabla de gradación, en la que hubo tres propuestas: la de la Comisión, Corte Suprema de Justicia y Movimiento Cívico Nacional (MCN). La primera y la de MCN fueron excluidas, pero quedó aprobado el formato -sin punteo- la propuesta de la CSJ.

Los comisionados aprobaron que los méritos académicos quedaran en 25 puntos, profesionales 70 y proyección humana 5 puntos, los méritos de ética se van a evaluar al momento de la votación, argumentando si el candidato cuenta o no con la reconocida honorabilidad.

Aún los comisionados seguían reunidos ya que no se ponen de acuerdo como van a integrar los 25 puntos de los méritos académicos.

Cronograma de trabajo aprobado

Agosto

21 elaboración de instrumentos

23 publicación de la convocatoria

26 al 30 recepción de expedientes

31 revisión de requisitos

Septiembre

3 publicación de aspirantes que incumplen requisitos

4 al 6 recepción de pruebas de descargo

7 conocimiento de pruebas de descargo

10 publicación de aspirantes

11 y 12 recepción de señalamientos

13 conocimiento de señalamientos

16 recepción de pruebas de descargo y empieza evaluación de expedientes

21 evaluación de expedientes

23 entrega de nómina de 26 candidatos al Congreso

Contenido relacionado

> Por viaje de abogado tribunal accede a las conclusiones solo para su acusado

> Tres grupos generan primeras pugnas en postuladora de salas de Apelaciones

> Apartamento de Alejandro Sinibaldi pasa a control de la Senabed