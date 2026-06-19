Acción de inconstitucionalidad y recusación contra Tribunal detiene proceso de extradición de hermanos Morales Guerra

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Acción de inconstitucionalidad y recusación contra Tribunal detiene proceso de extradición de hermanos Morales Guerra

Hermanos Morales Guerra son requeridos por la justicia de Estados Unidos por un caso relacionado con el narcotráfico.

la Redacción

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AUDIENCIA HERMANOS MORALES GUERRA. EXTRADICIÓN. 19-6-26

Audiencia por caso de extradición de los hermanos Ronald Alexys y Héctor Rubén de apellidos Morales Guerra. (Foto Prensa Libre)

Ronald Alexys y Héctor Rubén de apellidos Morales Guerra este viernes 19 de junio comparecieron ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal para resolver su situación respecto a una solicitud de extradición en su contra hacia Estados Unidos.

Para este viernes se tenía que resolver por parte del Tribunal la procedencia del trámite, pero el abogado defensor Víctor Luna, manifestó que interpuso una acción de inconstitucional sobre el requerimiento de extradición.

Sin embargo, los jueces indicaron que dicho recurso no detenía la tramitación de la audiencia programada.

La defensa de los hermanos Morales Guerra al conocer la decisión del Tribunal interpuso una recusación contra los togados por presuntamente tener algún interés en el proceso y por dudar de su imparcialidad, esto con el objetivo de apartarlos del proceso de extradición de los señalados.

EN ESTE MOMENTO

AME994. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 04/07/2023.- Un integrante de la Junta Electoral Departamental muestra una boleta impugnada durante la segunda audiencia de revisión de escrutinio de las pasadas elecciones generales, hoy, en Ciudad de Guatemala. La agrupación política Vamos, del presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, exigió este martes un recuento de votos manual en la revisión de los resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio, mientras fiscales de otros partidos han rebatido su postura. Es por ello que las juntas electorales de los 22 departamentos del país centroamericano se reunieron este martes para cumplir con la resolución y revisar las actas de votación que pudieran ser impugnadas. EFE/ Edwin Bercián

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Luego de varios minutos de deliberación, los jueces aceptaron la recusación e indicaron que será la Sala Primera de Corte de Apelaciones la que debe resolver si el expediente se sigue conociendo en el Tribunal Quinto Penal o si se designa al Tribunal Tercero Penal.

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Dicha acción suspendió las audiencias de extradición de los hermanos, quienes deberán esperar a que se revuelan los recursos legales, mientras tanto, deberán seguir en prisión.

El pasado 29 de abril, Carlos Obeniel, otro de los hermanos Morales Guerra aceptó ser extraditado hacia Estados Unidos.

Los tres fueron capturados el 20 de febrero pasado en Dolores, Petén, al ser requeridos por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, donde son acusados de delitos relacionados al narcotráfico, según informaron autoridades.

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Según las autoridades, los tres formaron parte de una estructura dedicada al narcotráfico que operó desde 2006 hasta mayo de 2024.

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