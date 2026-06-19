Acción de inconstitucionalidad y recusación contra Tribunal detiene proceso de extradición de hermanos Morales Guerra

Ronald Alexys y Héctor Rubén de apellidos Morales Guerra este viernes 19 de junio comparecieron ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal para resolver su situación respecto a una solicitud de extradición en su contra hacia Estados Unidos.

Para este viernes se tenía que resolver por parte del Tribunal la procedencia del trámite, pero el abogado defensor Víctor Luna, manifestó que interpuso una acción de inconstitucional sobre el requerimiento de extradición.

Sin embargo, los jueces indicaron que dicho recurso no detenía la tramitación de la audiencia programada.

La defensa de los hermanos Morales Guerra al conocer la decisión del Tribunal interpuso una recusación contra los togados por presuntamente tener algún interés en el proceso y por dudar de su imparcialidad, esto con el objetivo de apartarlos del proceso de extradición de los señalados.

Luego de varios minutos de deliberación, los jueces aceptaron la recusación e indicaron que será la Sala Primera de Corte de Apelaciones la que debe resolver si el expediente se sigue conociendo en el Tribunal Quinto Penal o si se designa al Tribunal Tercero Penal.

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Dicha acción suspendió las audiencias de extradición de los hermanos, quienes deberán esperar a que se revuelan los recursos legales, mientras tanto, deberán seguir en prisión.

El pasado 29 de abril, Carlos Obeniel, otro de los hermanos Morales Guerra aceptó ser extraditado hacia Estados Unidos.

Los tres fueron capturados el 20 de febrero pasado en Dolores, Petén, al ser requeridos por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, donde son acusados de delitos relacionados al narcotráfico, según informaron autoridades.

Según las autoridades, los tres formaron parte de una estructura dedicada al narcotráfico que operó desde 2006 hasta mayo de 2024.

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