Altar a la Santa Muerte, crack y pistola ilegal: así fue el hallazgo en una presunta guarida de pandilleros en Chichimecas

El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Especial Antipandillas Transnacional y en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana, ejecutó este martes 2 de septiembre cuatro allanamientos en inmuebles ubicados en los municipios de Villa Canales y San Pedro Ayampuc.

Durante las acciones, realizadas como parte de una investigación contra estructuras criminales, fiscales localizaron marihuana, cocaína y crack en uno de los inmuebles inspeccionados, según pruebas de campo.

También se incautaron dos teléfonos celulares, un arma con número de registro esmerilado, un cargador tipo caracol, municiones y dinero en efectivo.

En el caserío Chichimecas, jurisdicción de Villa Canales, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó el hallazgo de una supuesta guarida de pandilleros. En ese lugar se decomisó una pistola ilegal, más droga y un altar alusivo a la Santa Muerte.

Las autoridades indicaron que las diligencias continúan y que se ampliará la información conforme avance la investigación.

