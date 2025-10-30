Amanda Montes y Yeison Rodeson son enviados a juicio en el caso Clima, Corrupción y Poder

El juez Arnulfo Carrera, del Juzgado Quinto Penal, envió a juicio este jueves 30 de octubre a Amanda Montes y Yeison Rodeson por abuso de autoridad en un caso de corrupción en el Insivumeh.

La trama fue denominada por el Ministerio Público (MP) como “Caso Clima, Corrupción y Poder”, pues se presume que participaron altos funcionarios de esa dependencia, adscrita al Ministerio de Comunicaciones; un exdiputado su familia y asesores del Congreso.

Según la investigación de la Fiscalía, una denuncia recibida el 21 de noviembre del 2020 alertó “que posiblemente un diputado facilitó contratos de servicios de asesoría a personas vinculadas a su partido y familiares para beneficios en la adjudicación, contratando a una entidad mercantil por Q21 millones, vinculada a él y a su esposa, así como un contrato por Q1 millón 980 mil con otra entidad comercial vinculada al esposo de una asesora de la bancada de dicho diputado”, informó el MP.

El 5 de noviembre del 2021 fueron capturadas al menos 18 personas, entre ellas altos funcionarios del Gobierno, señaladas de integrar una red que habría malversado por lo menos Q30 millones del Insivumeh, mediante nueve adjudicaciones de compras de emergencia durante la pandemia de coronavirus.

“La Fiscalía estableció que los detenidos, sin justificación legal ni de urgencia, realizaron modificaciones al Plan Anual de Compras del 2020 del Insivumeh, para promover nueve eventos de contratación pública. Desde la creación de las bases de licitación y los términos de referencia, estos procesos estuvieron orientados a beneficiar de forma artificiosa, fraudulenta e ilegal a las entidades mercantiles y personas individuales que posteriormente se agenciaron ilícitamente recursos del Estado de Guatemala”, explicó el MP en un comunicado de esa fecha.

De acuerdo con un cable de la agencia de noticias EFE de 2021, una investigación del diario La Hora detalla que la Fiscalía contra la Corrupción indagó de oficio las compras realizadas por el Insivumeh a una empresa.

El 7 de febrero de 2025, el juez Sexto Penal, Carlos Toledo, dictó falta de mérito a favor del exdiputado Jorge García Silva.

Para leer más: Defensa del exdiputado Jorge García Silva rechaza acusación del MP

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.