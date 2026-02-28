Antinarcóticos captura a dos personas con visas falsas en el Aeropuerto Internacional La Aurora

De acuerdo con la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, Jayeshkumar Laxmanbhai Barot, de 46 años, y Nayanaben Jayeshkumar Barot, de 45, ambos de nacionalidad india, tenían previsto viajar hacia Managua, Nicaragua, en un vuelo de COPA Airlines.

La pareja de esposos se encontraba en el Aeropuerto Internacional La Aurora y, en uno de los puestos de control y seguridad, los empleados de la terminal aérea detectaron anomalías en las visas.

“Durante una inspección minuciosa de sus documentos, los agentes detectaron anomalías en las visas supuestamente emitidas por Canadá, ya que las etiquetas no contaban con las medidas de seguridad correspondientes y evidenciaban haber sido adheridas de manera irregular y rústica en los pasaportes”, detalló la Policía.

Agregó que la verificación de los documentos estableció que la pareja no tenía estatus migratorio en Canadá y que los documentos presuntamente son falsos.

“Tras las verificaciones preliminares, se estableció que los viajeros no contaban con estatus migratorio en ese país, por lo que fueron consignados y puestos a disposición del juez de turno”, indicó.