Apelan la falta de mérito que se dictó a favor del pastor evangélico vinculado al femicidio de Paola Pérez Meza

El Instituto de la Víctima, que da acompañamiento a la familia dePaola Pérez Meza, presentó el martes 23 de junio un recurso de apelación en contra de la resolución que benefició con falta de mérito a Delisio Alberto Ramírez Cifuentes, principal sospechoso del crimen.

La institución manifestó públicamente su rechazo a la decisión emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal y Delitos contra el Ambiente de Villa Nueva. Según la entidad, existen los elementos probatorios necesarios para que el señalado continúe vinculado formalmente a la investigación.

"Desde el Instituto de la Víctima se considera que existen indicios racionales suficientes que sustentan la necesidad de que el señalado sea ligado a proceso penal", argumentó la institución a través de un pronunciamiento oficial, señalando que la decisión judicial no se acopla a los medios de convicción presentados.

Con esta acción legal, el Instituto busca revertir el fallo de la judicatura y reiteró su compromiso de mantener el acompañamiento legal, psicológico y social a los familiares de la víctima.

Hallazgo en Amatitlán

Los antecedentes del caso se remontan al 16 de mayo de 2019, cuando Pérez Meza desapareció luego de salir de su residencia.

Una semana después, la búsqueda de la familia concluyó cuando las autoridades localizaron su cuerpo en las cercanías del cementerio de la aldea La Mesilla, en Amatitlán.

Aunque la joven no portaba documentos de identidad, su madre logró reconocerla en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), gracias a un objeto personal, unos aretes que ella misma le había regalado en su infancia.

El informe técnico posterior determinó que la causa del deceso fue estrangulamiento.

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Paola Azucena Pérez Meza

Desapareció el 16 de mayo de 2019

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Línea de investigación

La investigación del Ministerio Público apunta a que la víctima mantenía una relación sentimental oculta con Ramírez Cifuentes, pastor evangélico desde 2012; un vínculo marcado por la dependencia financiera.

Los fiscales documentaron que Pérez Meza tramitó múltiples créditos bancarios para financiar al sospechoso.

De acuerdo con la tesis oficial, el móvil del crimen fue el reclamo de estas deudas y el descubrimiento de una infidelidad por parte del señalado, lo que provocó una discusión que derivó en el asesinato y el posterior abandono del cuerpo.

A pesar de los indicios documentados por la fiscalía, la orden de captura contra Ramírez Cifuentes por el delito de femicidio fue solicitada hasta mayo de 2025. Su detención ocurrió meses después, el 1 de febrero de este 2026, de forma fortuita durante un operativo policial.

La audiencia de primera declaración se aplazó por carga laboral en el Juzgado de Amatitlán hasta el 2 de marzo pasado, fecha en la que fue ligado a proceso penal y el expediente se remitió a un juzgado especializado en femicidio.

Falta de mérito a puerta cerrada

Posteriormente, la defensa del procesado presentó un recurso ante la Sala Segunda de Apelaciones de Femicidio, argumentando que no existían pruebas documentales que respaldaran la supuesta deuda económica ni la relación sentimental. La Sala aceptó los argumentos, dejó sin efecto la resolución inicial y ordenó repetir la audiencia de primera declaración.

La nueva diligencia en el juzgado de Villa Nueva estuvo a cargo de la jueza María Lorena Cortez Juárez. Aunque se informó a los medios de comunicación que la audiencia estaba suspendida debido a un amparo pendiente de resolver, la diligencia se llevó a cabo a puerta cerrada.

La resolución fue falta de mérito a favor de Ramírez Cifuentes, debido a que la jueza determinó que los indicios presentados por el MP eran insuficientes para ligarlo a proceso, aunque aclaró que la decisión no cierra el caso de forma irrevocable.

Como medida sustitutiva, el sindicado quedó en libertad con la obligación de presentarse cada 15 días a firmar el libro de asistencia en San Miguel Petapa, bajo advertencia de ordenar su captura inmediata si incumple la medida, mientras las acciones legales de las instituciones querellantes continúan en desarrollo.

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