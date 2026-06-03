Sospechoso de matar a su esposa e hija en Escuintla enfrentará juicio por femicidio y parricidio

Justicia

Sospechoso de matar a su esposa e hija en Escuintla enfrentará juicio por femicidio y parricidio

Ronal Antonio López Joachin enfrentará juicio por la muerte de su esposa y su hija en Siquinalá, Escuintla.

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Ronal Antonio López Joachin, por crimen de esposa e hija

Ronal Antonio López Joachin es señalado de la muerte de su esposa e hija en Siquinalá, Escuintla. (Foto Prensa Libre: PNC)

El Juzgado de Femicidio de Escuintla resolvió que Ronal Antonio López Joachin, alias “Indio Cirilo”, enfrente juicio por los crímenes contra su esposa e hija, ocurridos el 4 de enero del 2026 en Siquinalá, Escuintla.

Las víctimas fueron localizadas en el camino que conduce a la aldea El Níspero, cerca del río del lugar.

El informe forense detalló que Lenda Ismelda Cárdenas, de 18 años, esposa del acusado, presentaba heridas en el cuello causadas por arma cortante, mientras que la niña, de 1 año y 6 meses, sufrió una herida de bala en la cabeza.

La jueza a cargo del proceso dio valor probatorio a los indicios presentados por la Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público y envió a juicio a López Joachin por los delitos de femicidio y parricidio.

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De acuerdo con la investigación, el móvil del doble crimen estaría relacionado con celos del acusado, quien creía que su conviviente lo engañaba y dudaba de la paternidad de la menor.

Debido a la carga laboral del juzgado, la audiencia de ofrecimiento de pruebas fue programada para el 29 de septiembre. En esa diligencia se conocerá posteriormente la fecha de inicio del debate.

Para leer más: Crimen de madre e hija en Siquinalá tiene un trasfondo pasional, según ministro de Gobernación

López Joachin fue capturado el 9 de enero. Ese día, durante las diligencias, investigadores le decomisaron prendas de vestir, machetes y otros indicios que forman parte de la investigación.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

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