Sospechoso de matar a su esposa e hija en Escuintla enfrentará juicio por femicidio y parricidio

El Juzgado de Femicidio de Escuintla resolvió que Ronal Antonio López Joachin, alias “Indio Cirilo”, enfrente juicio por los crímenes contra su esposa e hija, ocurridos el 4 de enero del 2026 en Siquinalá, Escuintla.

Las víctimas fueron localizadas en el camino que conduce a la aldea El Níspero, cerca del río del lugar.

El informe forense detalló que Lenda Ismelda Cárdenas, de 18 años, esposa del acusado, presentaba heridas en el cuello causadas por arma cortante, mientras que la niña, de 1 año y 6 meses, sufrió una herida de bala en la cabeza.

La jueza a cargo del proceso dio valor probatorio a los indicios presentados por la Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público y envió a juicio a López Joachin por los delitos de femicidio y parricidio.

De acuerdo con la investigación, el móvil del doble crimen estaría relacionado con celos del acusado, quien creía que su conviviente lo engañaba y dudaba de la paternidad de la menor.

Debido a la carga laboral del juzgado, la audiencia de ofrecimiento de pruebas fue programada para el 29 de septiembre. En esa diligencia se conocerá posteriormente la fecha de inicio del debate.

Para leer más: Crimen de madre e hija en Siquinalá tiene un trasfondo pasional, según ministro de Gobernación

López Joachin fue capturado el 9 de enero. Ese día, durante las diligencias, investigadores le decomisaron prendas de vestir, machetes y otros indicios que forman parte de la investigación.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.