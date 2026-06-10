“Si aquí se pudiera aplicar la pena de muerte…”: condena contra Kevin Rivas se dicta 6 años después de asesinato de Litzy Cordón

Luego de más de cinco años de investigaciones, audiencias y diligencias judiciales, el Tribunal de Mayor Riesgo B declaró culpable a Kevin Manolo Rivas Cordón por los delitos de plagio o secuestro y asesinato en perjuicio de su prima, Litzy Amelia Cordón Guardado, una estudiante universitaria de 20 años que desapareció el 5 de octubre del 2020 en Teculután, Zacapa, y fue localizada sin vida un día después.

Las juezas impusieron una pena de 35 años de prisión por plagio o secuestro y 35 años por asesinato, para un total de 70 años de cárcel, aunque la legislación establece que la pena efectiva no puede superar los 50 años. La resolución fue adoptada por mayoría, al considerar que las pruebas documentales, testimoniales y tecnológicas presentadas durante el juicio permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado.

Horas antes de que se conociera la sentencia, Edgar Cordón, padre de Litzy, reiteró su exigencia de justicia y pidió una condena ejemplar. “Le exigimos que se haga justicia. Que lo condenen a los máximos años que la ley le pueda dar”, expresó.

Edgar Cordón afirma que la sentencia representa un paso hacia la justicia que su familia reclamó durante casi seis años. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

También manifestó que, de existir la pena de muerte en Guatemala, esta debería aplicarse en casos como el de su hija.

“Si aquí se pudiera aplicar la pena de muerte, también se hubiera aplicado hacia él. Porque así como él secuestró, violó y mató a mi hija, así tendría que haber sido él también”, afirmó.

Un caso que marcó a una familia y a una comunidad

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, analistas señalaron que el caso tuvo un fuerte impacto por tratarse de un crimen cometido, según determinó el tribunal, por un integrante del círculo familiar de la víctima.

“Una familia al final se quiebra por la muerte de una de sus integrantes”, mencionaron durante la discusión, al destacar que el caso generó conmoción tanto entre los familiares de Litzy como en la comunidad de Teculután.

“Aquí lo importante es que se haga justicia”, señalaron, al explicar que corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad penal con base en los indicios, peritajes y reconstrucciones incorporadas al expediente.

Los expertos indicaron que, más allá de las emociones que rodean el caso, la sentencia debía sustentarse en las pruebas presentadas durante el debate. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

El debate sobre las penas por secuestro en Guatemala

Durante el análisis también se recordó que el delito de plagio o secuestro ha sido históricamente uno de los más severamente castigados en Guatemala.

“El delito de plagio o secuestro es uno de los peores delitos”, afirmaron los panelistas, quienes recordaron que años atrás esa figura delictiva incluso contemplaba la pena de muerte dentro de la legislación guatemalteca.

Los expertos explicaron que tratados internacionales suscritos por Guatemala en materia de derechos humanos impiden actualmente la aplicación de esa sanción, aunque destacaron que el objetivo histórico de las penas más severas era enviar un mensaje disuasivo frente a delitos considerados de extrema gravedad.

Analistas de Impacto Directo destacan que el caso Litzy Cordón marcó a una familia y generó conmoción en Teculután, Zacapa. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Una condena que llega casi seis años después

Otro de los puntos abordados en el programa fue el tiempo transcurrido entre el crimen y la sentencia. “Casi seis años después se da una condena”, señalaron los analistas, quienes discutieron la percepción ciudadana sobre la lentitud de los procesos judiciales en Guatemala.

Durante el intercambio también se destacó que la duración de los casos suele estar relacionada con la carga de trabajo de los tribunales, la complejidad de las investigaciones y las acciones legales promovidas por las partes involucradas.

El Ministerio Público había solicitado una condena de 112 años de prisión, distribuidos en 50 años por asesinato, 50 por plagio o secuestro y 12 por violación. Sin embargo, el Tribunal de Mayor Riesgo B únicamente condenó a Kevin Rivas Cordón por los delitos de plagio o secuestro y asesinato.

El Tribunal de Mayor Riesgo B condenó a Kevin Manolo Rivas Cordón por plagio o secuestro y asesinato en perjuicio de Litzy Cordón.

Según la investigación, Litzy Cordón salió la mañana del 5 de octubre del 2020 hacia una vivienda donde acostumbraba regar plantas. Horas después, familiares comenzaron a recibir llamadas en las que exigían Q5 millones a cambio de su liberación. Su cuerpo fue localizado al día siguiente en el caserío Los Pasitos, en Los Puentes, Teculután.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses determinó que la joven murió por asfixia por estrangulamiento y que presentaba golpes, señales de violencia física y agresión sexual.

Con la sentencia emitida este 10 de junio, el caso entra en una nueva etapa judicial, mientras la familia de Litzy sostiene que la condena representa un paso hacia la justicia que reclamó durante casi seis años.

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