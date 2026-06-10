“Que lo condenen a los máximos años que la ley le pueda dar”: padre de Litzy Cordón habla, horas antes de escuchar la sentencia

El Tribunal de Mayor Riesgo B escuchó este 10 de junio las últimas intervenciones de la familia de Litzy Cordón y del acusado, Kevin Manolo Rivas Cordón, antes de emitir sentencia por el caso que se sigue por la muerte de la joven, ocurrida en octubre del 2020 en Teculután, Zacapa. La sentencia se podrá conocer este miércoles 10 de junio a las 14 horas.

Amada Quevedo, abuela de Litzy, expresó su confianza en que se haga justicia por la muerte de su nieta.

“Algo doloroso para todos. En el nombre de Dios, él hará justicia... Dios no nos deja avergonzados”, manifestó ante las juezas.

Por su parte Edgar Cordón, padre de la víctima, recordó que su hija era una joven con un futuro prometedor, y reiteró su petición de una condena ejemplar.

“Era una señorita con mucho futuro, estudiante universitaria, que tenía mucho por delante para ella, para su familia y para muchas personas”, expresó el progenitor.

Agregó que durante el juicio quedaron acreditados los hechos presentados por el Ministerio Público y la participación del primo de Litzy en su muerte.

Tras concluir la audiencia, el padre de Litzy comentó que Kevin Rivas Cordón debería recibir la pena máxima permitida por la ley.

“Le exigimos que se haga justicia. Que lo condenen a los máximos años que la ley le pueda dar”, declaró.

Además, comentó que, de existir la pena de muerte en Guatemala, el acusado debería enfrentarla.

“Si aquí se pudiera aplicar la pena de muerte, también se hubiera aplicado hacia él. Porque así como él secuestró, violó y mató a mi hija, así tendría que haber sido él también”, manifestó.

Mientras tanto, Rivas Cordón, el acusado, pidió a las juezas que lo dejaran en libertad y que el fallo fuera absolutorio.

Le podría interesar: “Ahí empezó el calvario”: el padre de Litzy Cordón relata el último día de vida de su hija y las llamadas del secuestro



“Con todo el respeto que ustedes se merecen, quiero pedirles que no se vayan a dejar influenciar por la presión mediática que han sufrido a través de este debate”, expresó.

Además, solicitó que se analice cada una de las pruebas presentadas durante el juicio y aseguró que no tuvo participación en los hechos.

“Solo les pido que sea la justicia la que se encargue de todo esto, porque sé que es doloroso para todas las partes. Así como al señor padre y a la señora abuela les duele, a mí también. Yo soy familia de ellos; también me duele. También somos seres humanos, también he perdido familiares”, indicó.

Tras concluir las intervenciones, el Tribunal programó la lectura de la sentencia para las 14 horas de este 10 de junio.

Vecinos de Teculután colocaron una pancarta el 19 de mayo pasado en la que exigen justicia por la muerte de Litzy Cordón durante una actividad relacionada con el caso. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El caso

Según la investigación del Ministerio Público (MP), Litzy Amelia Cordón Guardado, de 20 años, estudiante de Trabajo Social de la Universidad Rafael Landívar, fue secuestrada el 5 de octubre del 2020 en Teculután, Zacapa. Un día después, su cuerpo fue localizado en el caserío Los Pasitos, en Los Puentes, Teculután.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyó que la joven murió por asfixia por estrangulamiento y que presentaba señales de violencia física y agresión sexual.

Kevin Manolo Rivas Cordón, primo de la víctima, fue capturado el 10 de diciembre del 2020 y posteriormente ligado a proceso por los delitos de plagio o secuestro, asesinato y violación.

También podría lee: Caso Litzy Cordón: juezas efectúan inspección ocular en los lugares que recorrió la víctima el día de su secuestro

La petición de condena

Durante la fase de conclusiones, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio solicitó que Kevin Rivas Cordón sea condenado a un total de 112 años de prisión por tres delitos.

La petición del MP ante el tribunal contra Kevin Rivas Cordón fue:

• 50 años por asesinato

• 50 años por plagio o secuestro

• 12 años por violación

En total, el MP solicitó una pena de 112 años de prisión.

Por su parte, el abogado querellante adhesivo, Paolo Rubén Similox, pidió las penas máximas por plagio o secuestro y asesinato contra Kevin Rivas Cordón y solicitó al tribunal que imponga 20 años de prisión por el delito de violación agravada. En total, el abogado querellante pidió 120 años de prisión contra el primo de Litzy.