MP pide condena de 112 años contra primo de Litzy Cordón por violación, asesinato y secuestro

El Ministerio Público (MP) pidió al Tribunal de Mayor Riesgo B que Kevin Manolo Rivas Cordón, primo de Litzy Cordón Guardado, sea condenado por los delitos de violación, asesinato y plagio o secuestro por el crimen ocurrido en octubre del 2020 en Zacapa.

Durante sus conclusiones, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio solicitó que Rivas Cordón sea declarado culpable del delito de asesinato y que se le imponga la pena máxima de 50 años de prisión.

“Que se declare al acusado como autor del delito de asesinato y se le imponga una pena de 25 a 50 años, existiendo agravantes y la forma en que se dio el hecho y que la pena debería ser la máxima, de 50 años”, expresó el fiscal ante el tribunal.

Por el delito de plagio o secuestro, el MP también solicitó una condena de 50 años de prisión.

"Por el delito de secuestro solicitó que se declare culpable a Rivas y se le imponga una pena de 50 años, como pena máxima, en el sentido de que hubo una premeditación y se dio muerte a la víctima y por esto no se puede pedir una pena menor”, argumentó la fiscalía.

Además, el ente investigador pidió que el acusado sea condenado a 12 años de prisión por el delito de violación.

En cuanto al delito de violación el MP solicita que se declare culpable por haber violado a su prima y debería purgar una pena de 12 años, indicó el fiscal.

La fiscalía también expuso ante el tribunal detalles del informe forense elaborado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

“Las circunstancias de cómo se ejecutó. Severo trauma vaginal y anal, además le dieron muerte”, afirmó el MP.

Durante la audiencia, el fiscal aseguró que las pruebas recabadas durante la investigación vinculan al acusado con el secuestro y asesinato de Litzy Cordón.

“Al tener el celular de la víctima y solicitar el pago de rescate, era la persona que podía decidir sobre la integridad, la libertad, la libertad sexual y sobre todo sobre la vida. ¿Qué hizo él? Jugó con la libertad, la libertad sexual, la desdeñó y en cuanto a la vida se la quitó”, sostuvo el fiscal.

La fiscalía agregó que las grabaciones de cámaras de vigilancia, análisis telefónicos y testimonios permitieron reconstruir el seguimiento que presuntamente se le hizo a la víctima antes del secuestro.

“A través de la investigación de campo realizada por los investigadores del femicidio, donde se recabaron grabaciones de cámaras, pues ahí se logró ir armando la responsabilidad del acusado”, señaló el MP.

Según la investigación, Litzy Cordón, de 20 años, fue secuestrada el 5 de octubre del 2020 en Teculután, Zacapa. Un día después, su cuerpo fue localizado sin vida.

El Inacif concluyó que la joven murió por asfixia por estrangulamiento y que presentaba señales de violencia física y agresión sexual.