Aplazan audiencia de etapa intermedia del caso Diario Militar en la que debía participar Édgar Hernández

Para este martes 23 de diciembre, en el Juzgado de Mayor Riesgo “C”, estaba programada la audiencia de resolución de la etapa intermedia del militar retirado Édgar Hernández, en el caso Diario Militar; sin embargo, fue aplazada porque la Corte Suprema de Justicia no asignó al juez de paz que debía acompañar al señalado.

La abogada Jovita Tzul, representante de las víctimas, indicó que, como la audiencia estaba programada para un solo día, el 22 de diciembre, el Consejo de la Carrera Judicial no contaba con un juez de paz disponible este martes para asistir a Hernández por medio de videoconferencia desde el Centro Médico Militar.

Recordó que el 26 de agosto Hernández quedó ligado a proceso por delitos contra deberes de humanidad y violación con agravación de la pena.

Añadió que el lunes se conocieron los argumentos de las partes involucradas y que el Ministerio Público solicitó, a favor del acusado, el sobreseimiento por el delito de violación y la clausura provisional por el delito de deberes contra la humanidad, a lo cual, como representantes de las víctimas, se opusieron, pues consideran que existen elementos suficientes para que se decida si procede o no el debate oral y público.

Aún no hay fecha para la continuidad de la audiencia en la que se conocerá la resolución. Tampoco se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas de coerción.

El documento del Diario Militar, filtrado en 1999 por la investigadora Kate Doyle, del Archivo de Seguridad Nacional (NSA, en inglés), de la Universidad George Washington, en Estados Unidos, detalla las atrocidades del Estado en el marco de la contrainsurgencia durante la guerra interna. El hallazgo del documento dio paso al caso judicial del mismo nombre.

La estructura criminal presuntamente cometió delitos contra al menos 183 personas registradas en un documento denominado Diario Militar o Dossier de la Muerte, durante el Gobierno del expresidente Óscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986).

