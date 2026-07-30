Aplazan audiencia del caso Los Calavera tras el cambio del juez del Juzgado de Mayor Riesgo C

Debido al cambio del juez titular del Juzgado de Mayor Riesgo C, la audiencia de etapa intermedia de los integrantes de Los Calavera, programada para este 30 de julio, se aplazó para el 13 de agosto, a las 9.30 horas.

El juez Edy Otoniel de León González estará a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo C y la jueza Carol Yesenia Berganza fue trasladada al Tribunal de Mayor Riesgo E, según fuentes judiciales.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP), los integrantes de “Los Calavera” están señalados por el crimen contra el gerente general y un médico de un hospital privado de la zona 10 de la capital, respectivamente.

El MP ha detallado que, durante la pandemia de covid-19, la junta directiva del hospital contrató el servicio de microbuses para trasladar a su personal. “Cuando se determinó que ya no era necesario el servicio, se tomó la decisión de asesinarlos para mantener el contrato. Era bastante oneroso ese servicio, por lo cual la organización criminal no quería dejar de percibir ese dinero”, según la investigación.

Según las pesquisas, los crímenes se registraron debido a que se dejaron de hacer contrataciones en el hospital.

Las investigaciones judiciales han vinculado al grupo con delitos que incluyen asesinato, asociación ilícita, extorsión y conspiración para cometer homicidio.

Para leer más: Cabecilla de Los Calavera se atribuye asesinatos de médicos en audios revelados en audiencia

Durante las diligencias relacionadas con el caso, las autoridades han incautado dinero en efectivo, armamento y vehículos relacionados con las supuestas actividades delictivas de la estructura.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.