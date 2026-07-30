Aplazan audiencia del caso Los Calavera tras el cambio del juez del Juzgado de Mayor Riesgo C

jUSTICIA

Aplazan audiencia del caso Los Calavera tras el cambio del juez del Juzgado de Mayor Riesgo C

Aplazan la audiencia de etapa intermedia de los integrantes de Los Calavera por el cambio del juez titular del Juzgado de Mayor Riesgo C.

y

|

time-clock

SUSPENDEN AUDIENCIA DE LOS CALAVERA

Integrantes de Los Calavera se presentan a audiencia este 30 de julio, pero esta fue aplazada. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

Debido al cambio del juez titular del Juzgado de Mayor Riesgo C, la audiencia de etapa intermedia de los integrantes de Los Calavera, programada para este 30 de julio, se aplazó para el 13 de agosto, a las 9.30 horas.

El juez Edy Otoniel de León González estará a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo C y la jueza Carol Yesenia Berganza fue trasladada al Tribunal de Mayor Riesgo E, según fuentes judiciales.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP), los integrantes de “Los Calavera” están señalados por el crimen contra el gerente general y un médico de un hospital privado de la zona 10 de la capital, respectivamente.

El MP ha detallado que, durante la pandemia de covid-19, la junta directiva del hospital contrató el servicio de microbuses para trasladar a su personal. “Cuando se determinó que ya no era necesario el servicio, se tomó la decisión de asesinarlos para mantener el contrato. Era bastante oneroso ese servicio, por lo cual la organización criminal no quería dejar de percibir ese dinero”, según la investigación.

EN ESTE MOMENTO

Ángel Alloza, CEO de Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership

Empresas acelerarán la inversión en inteligencia artificial sin relegar la reputación

Right
La suspensión temporal del servicio de agua afectará sectores como el Parque Central, Santa Rosa, barrio de La Merced, San Bartolomé Becerra y San Pedro El Panorama, entre otros, debido a un mantenimiento programado de EEGSA. Fuente: Municipalidad de Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: Tomada del Facebook Municipalidad Antigua Guatemala)

Estos son los sectores de Antigua Guatemala que se quedarán sin agua por mantenimiento de la red eléctrica

Right

Según las pesquisas, los crímenes se registraron debido a que se dejaron de hacer contrataciones en el hospital.

Las investigaciones judiciales han vinculado al grupo con delitos que incluyen asesinato, asociación ilícita, extorsión y conspiración para cometer homicidio.

Para leer más: Cabecilla de Los Calavera se atribuye asesinatos de médicos en audios revelados en audiencia

Durante las diligencias relacionadas con el caso, las autoridades han incautado dinero en efectivo, armamento y vehículos relacionados con las supuestas actividades delictivas de la estructura.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Lee más artículos de Elmer Vargas

ARCHIVADO EN:

Asesinatos en Guatemala Los Calavera Violencia en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM