La audiencia de aceptación de cargos de la exvicepresidenta Roxana Baldetti en el caso Cooptación del Estado fue reprogramada para el 2 de diciembre.

La diligencia estaba prevista para este viernes 27 de noviembre en el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del juez Eduardo Orozco.

Sin embargo, se conoció que el jueves 26 de noviembre el abogado defensor de Baldetti, Melkin Escobar, presentó una excusa en la que señaló que tenía otra audiencia programada en el departamento de Jutiapa.

El juez Orozco aceptó la solicitud de Escobar y reprogramó la audiencia de aceptación de cargos para el 2 de diciembre, a partir de las 9 horas.

En este caso, el pasado 4 de noviembre, el juez Orozco resolvió que la exvicepresidenta regresara al centro preventivo para mujeres Santa Teresa, en la zona 18. La resolución sigue vigente.

En los últimos días, Baldetti ha sido trasladada a tribunales por diligencias en otro caso. El 24 de noviembre, la exvicepresidenta fue trasladada al Tribunal de Mayor Riesgo C para que le colocaran un dispositivo de control telemático en el caso Agua Mágica.

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La exfuncionaria fue trasladada en una ambulancia de los Bomberos Municipales. En el 2018, en el caso Agua Mágica, el Tribunal de Mayor Riesgo C le impuso a la exfuncionaria una pena de 15 años y seis meses de prisión por el delito de fraude, relacionado con la adquisición de una supuesta fórmula para sanear el lago de Amatitlán.

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