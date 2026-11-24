La exvicepresidenta Roxana Baldetti afirmó este martes 24 de noviembre que fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), durante su llegada en ambulancia al Tribunal de Mayor Riesgo C para la colocación de un dispositivo de control telemático por el caso Agua Mágica. La enfermedad neurodegenerativa afecta progresivamente las neuronas motoras y puede comprometer la movilidad, el habla y la respiración. Aunque Baldetti atribuye a este padecimiento el uso de una silla de ruedas, hasta el momento no se ha divulgado públicamente un dictamen médico que permita confirmar el diagnóstico.

Desde su captura, el 21 de agosto del 2015, Baldetti ha reportado al menos nueve grupos de padecimientos y complicaciones médicas, según una cronología presentada en Impacto Directo de Guatevisión. Durante sus primeros años en prisión se documentaron infecciones bacterianas y urinarias, hipertensión y complicaciones relacionadas con un catéter.

En el 2018 aseguró padecer una úlcera severa, mientras que las evaluaciones sobre su salud mental mostraron discrepancias: un equipo del Sistema Penitenciario identificó un cuadro depresivo, condición que había sido descartada en una evaluación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Problemas de salud y medidas judiciales

En el 2020, la exfuncionaria afirmó padecer una enfermedad degenerativa que podría dejarla en silla de ruedas. Aunque en marzo del 2021 el Inacif determinó que podía continuar recluida con tratamiento ambulatorio, en el 2023 recibió autorización judicial para realizar terapias en su residencia y, en octubre del 2024, una sala de apelaciones le concedió una medida sustitutiva, tomando en cuenta evaluaciones sobre sus problemas neurálgicos y de columna.

Los antecedentes médicos de Roxana Baldetti generan cuestionamientos sobre las discrepancias entre los dictámenes forenses y las medidas judiciales otorgadas por razones de salud. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Durante el 2025 se reportaron nuevas intervenciones quirúrgicas y dificultades de movilidad. El 4 de noviembre del 2026, un juez revocó sus permisos médicos especiales y ordenó su regreso a prisión, audiencia en la que Baldetti aseguró que le habían detectado una masa cerebral, cuya naturaleza tampoco ha sido confirmada públicamente.

Cuestionan los peritajes y sus implicaciones en los procesos penales

El análisis del programa se centró en la necesidad de que el Inacif efectúe una evaluación médica integral e independiente para establecer los padecimientos de Baldetti y proporcionar elementos científicos que sustenten las resoluciones judiciales. También se discutieron las posibles implicaciones de las medidas otorgadas por razones de salud en el desarrollo de sus procesos penales y ante la solicitud de extradición de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Asimismo, se reconoció que el encarcelamiento prolongado puede provocar desgaste físico y psicológico, por lo que se destacó la importancia de garantizar la atención médica correspondiente sin comprometer el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

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