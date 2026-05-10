Así cayó el “Chumpe”, presunto integrante de la MS que vendía carros robados en Marketplace a precios bajos

Justicia

Así cayó el “Chumpe”, presunto integrante de la MS que vendía carros robados en Marketplace a precios bajos

Agentes de la PNC detuvieron al “Chumpe”, un supuesto pandillero investigado por participar en robos de carros que luego eran vendidos en plataformas digitales como Marketplace.

la Redacción

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PNC captura pandillero Mara Salvatrucha vendía carros robados Marketplace

Una persecución, disparos al aire y una captura en plena zona 5 revelaron el supuesto vínculo del “Chumpe” con una clica de la Mara Salvatrucha dedicada al robo de carros. (Foto Prensa Libre: PNC).

En la 13 avenida y 21 calle, zona 5 de la capital, agentes de la Policía Nacional Civil aprehendieron a un presunto integrante de la Mara Salvatrucha.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Carlos "L", de 32 años, conocido como “Chumpe”.

Los oficiales le incautaron un arma de fuego, dos casquillos, tres municiones y un sedán.

De acuerdo con el reporte policial, López García intentó fugarse, pero fue perseguido por la PNC. Durante las maniobras disparó al aire y fue neutralizado por los agentes.

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La investigación de la PNC señala que López García pertenece a una clica de la Mara Salvatrucha dedicada al robo de carros, que luego son utilizados para actividades delictivas y después ofrecidos a precios accesibles en plataformas digitales como Marketplace, de Facebook.

Las autoridades informaron que uno de los robos en los que presuntamente participó ocurrió el 21 de abril, en la colonia Quinta Samayoa, zona 7 de la capital.

Además, tiene un antecedente por robo agravado en el 2012.

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