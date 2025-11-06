Política
Así es la residencia valorada en US$5 millones vinculada al expresidente Giammattei en la que el MP hace diligencias
Muebles, acabados finos y otros detalles compartió el Ministerio Público de mansión vinculada al expresidente Alejandro Giammattei.
Inmueble vinculado al expresidente Alejandro Giammattei. (Foto Prensa Libre: Compartida por el Ministerio Público)
El Ministerio Público desarrolla diligencias en un inmueble vinculado al expresidente de Guatemala, Alejandro Giammattei (2020-2024).
Los investigadores llegaron al kilómetro 46.5 de la carretera departamental que conduce de Palín, Escuintla, a Santa María de Jesús, Sacatepéquez.
En el inmueble, los investigadores efectúan diligencias en distintos ambientes, donde se observan muebles finos.
También se han extendido a las áreas verdes del inmueble, el cual podría ser entregado a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).
La propiedad vinculada a Giammattei tendría un costo aproximado de US$5 millones (Q38 millones 250 mil), según una evaluación hecha en la propiedad por un arquitecto.