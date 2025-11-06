Así es la residencia valorada en US$5 millones vinculada al expresidente Giammattei en la que el MP hace diligencias

Política

Así es la residencia valorada en US$5 millones vinculada al expresidente Giammattei en la que el MP hace diligencias

Muebles, acabados finos y otros detalles compartió el Ministerio Público de mansión vinculada al expresidente Alejandro Giammattei.

y

|

time-clock

MANSIÓN VINCULADA A GIAMMATTEI

Inmueble vinculado al expresidente Alejandro Giammattei. (Foto Prensa Libre: Compartida por el Ministerio Público)

El Ministerio Público desarrolla diligencias en un inmueble vinculado al expresidente de Guatemala, Alejandro Giammattei (2020-2024).

Los investigadores llegaron al kilómetro 46.5 de la carretera departamental que conduce de Palín, Escuintla, a Santa María de Jesús, Sacatepéquez.

En el inmueble, los investigadores efectúan diligencias en distintos ambientes, donde se observan muebles finos.

También se han extendido a las áreas verdes del inmueble, el cual podría ser entregado a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).

EN ESTE MOMENTO

Conozca qué es el historial crediticio en Guatemala, cómo consultarlo, qué datos contiene y cómo mantener una buena calificación ante la Superintendencia de Bancos.

Cuál es su historial crediticio en Guatemala, cómo consultarlo e interpretarlo

Right
En el Ultimo vuelo de migrantes retornados de los Estados Unidos llegan familiares que llegaron a país del norte y son detenidos para ser deportados Prensa Libre. Erick Avila 27/12/2024

Deportaciones desde Estados Unidos caen un 29% respecto del 2024

Right

La propiedad vinculada a Giammattei tendría un costo aproximado de US$5 millones (Q38 millones 250 mil), según una evaluación hecha en la propiedad por un arquitecto.

Personal del MP inspecciona el inmueble vinculado al exmandatario Alejandro Giammattei. (Foto Prensa Libre: Ministerio Público)

Uno de los ambientes vinculados al expresidente Alejandro Giammattei. (Foto Prensa Libre: Ministerio Público)

Amueblado de comedor para 10 personas en inmueble vinculado a Giammattei. (Foto Prensa Libre: Ministerio Público)

Finos detalles, accesorios y lámparas en ambientes de inmueble vinculado a Giammattei. (Foto Prensa Libre: Ministerio Público)

Chimenea con acabados finos en mansión vinculada al exmandatario Giammattei. (Foto Prensa Libre: Ministerio Público)

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Alejandro Giammattei Ministerio Público Santa María de Jesús 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS