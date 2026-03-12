Así fueron descubiertos ocho hombres señalados de robar combustible en Retalhuleu

En respuesta a una denuncia ciudadana en la ruta a Cajolá, Champerico, Retalhuleu, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a ocho trabajadores de una finca, informó la institución este jueves 12 de marzo.

La PNC afirmó que los detenidos fueron señalados por personal de seguridad del lugar de sustraer 23 canecas de diésel utilizadas para los tractores.

De los capturados, seis son operadores de esos vehículos, añadió el informe.

Los detenidos son Ricardo “N”, de 36 años; Luis “N”, de 38; Cornelio “N”, de 28; Luis “N”, de 27; José “N”, de 30; Carlos “N”, de 23; Milton “N”, de 35, y Jafet “N”, de 24.

Según la PNC, se estima que fueron sustraídos unos 115 galones de combustible.

La investigación continúa por parte de las autoridades.

