Así operaba la presunta estafa que dejó a pobladores de Jalapa con pérdidas de hasta Q15 mil

Ocho personas, señaladas de presunta estafa, fueron capturadas por la Policía Nacional Civil (PNC), tras ser denunciadas por pobladores de Mataquescuintla, Jalapa.

La PNC informó este jueves 30 de julio que la pronta intervención de agentes de la Comisaría 22 permitió capturar a ocho presuntos delincuentes, quienes eran retenidos por unos 300 pobladores en el cantón Calvario, Mataquescuintla.

Según la información, la turba señalaba a los ahora capturados de engañar a varias personas con supuestos premios a cambio de dinero.

Los capturados fueron identificados como Marlen “N”, de 26 años; Lesly “N”, de 32; Eswin “N”, de 25; Yoni “N”, de 29; Cristian “N”, de 31; Silvestre “N”, de 37; Jairon “N”, de 40, y Óscar “N”, de 42.

Según las denuncias de los vecinos, los capturados presuntamente laboraban para un negocio que se moviliza en ferias, donde ofrecían premios.

De acuerdo con la información de la PNC, los sospechosos solicitaban a las víctimas diversas cantidades de dinero para hacer efectivo el supuesto beneficio durante sorteos, lo que los afectados consideraron un engaño.

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“Algunos de los denunciantes manifestaron haber perdido entre Q10 mil y Q15 mil como consecuencia de la presunta estafa”, afirmó la PNC.

La rápida reacción de los agentes evitó que los señalados fueran linchados, según el informe policial.

“Tras un diálogo con los pobladores, estos fueron entregados a las autoridades y posteriormente trasladados al juzgado correspondiente”, indicó la PNC.

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