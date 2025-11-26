“Asumimos que se ha fugado”: ministro de Gobernación dice que aún investigan paradero de reo en cárcel de Escuintla

El Ministerio de Gobernación aún no tiene claro qué ocurrió con un reo en la Granja Penal Canadá.

MINISTRO DE GOBERNACIÓN. LA RONDA. 26-11-2025

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se refiere a reo de la Granja Penal Canadá. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó este miércoles 26 de noviembre, en conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, que aún se investiga la supuesta fuga de un reo de la Granja Penal Canadá, en el municipio de Escuintla, Escuintla.

Indicó que se trata de Bernie Alexander Ixcamil Alvarenga, reportado como posible evadido tras un conteo efectuado la noche del lunes.

Villeda manifestó que no contaban con toda la información y les pareció extraña la supuesta fuga, ya que no se trata de un reo de alto perfil delictivo. Ixcamil Alvarenga fue condenado a cinco años de prisión por promoción y estímulo a la drogadicción.

El 22 de enero del 2026 cumpliría su sentencia, es decir, le restaban pocos meses para salir de prisión.

En un inicio se recibió información de que podría encontrarse en el recinto carcelario, por lo que se llevó a cabo un operativo que resultó negativo.

También llamó la atención la manera en que habría ocurrido la fuga. Supuestamente, el reo colocó una escalera sobre la malla electrificada, la cual le habría servido de aislante. Sin embargo, el ministro consideró que esto es poco probable, debido al alto voltaje.

“No hemos encontrado rastros de esta persona dentro del centro penitenciario; asumimos que se ha fugado”, afirmó Villeda.

Para leer más: Fuga de pandilleros expone grietas en el sistema de inteligencia estatal

Se presume que pudo haber escapado por un sector donde no hay malla electrificada, aunque existe una garita, lo que haría “difícil” salir sin que el guardia lo notara.

Añadió que se realiza su búsqueda para su posible recaptura.

El ministro agregó que los responsables del centro penitenciario fueron relevados y reconcentrados en la Subdirección Operativa del Sistema Penitenciario. Además, se presentaron las denuncias ante el Ministerio Público.

