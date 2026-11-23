El Ministerio de Gobernación adjudicó a Continental Motores, S. A., un contrato por Q10 millones 284 mil 266 para adquirir 29 vehículos destinados a la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), que se financian con un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la modernización del sector justicia.

La adjudicación corresponde a la Licitación Pública Internacional (LPI), que inicialmente contemplaba la adquisición de 59 vehículos distribuidos en ocho lotes.

Según la notificación de adjudicación, fechada el 1 de octubre del 2026, Continental Motores fue la única empresa que presentó una oferta. La compañía participó en cuatro lotes, de los cuales tres cumplieron con los requisitos establecidos en el concurso.

La compra forma parte del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia, financiado mediante un préstamo de US$300 millones aprobado por el Congreso en el 2020. De esos recursos, US$175 millones fueron asignados al Ministerio de Gobernación para distintos proyectos, uno de ellos, la construcción de la Cárcel de Máxima Seguridad de Masagua, Escuintla.

¿Qué vehículos fueron adjudicados?

La adjudicación comprende 25 pickups 4x4, dos camionetas blindadas y dos microbuses con capacidad para 30 pasajeros.

Los 25 pickups fueron adjudicados por Q6 millones 100 mil, equivalente a Q244 mil por unidad.

Las dos camionetas blindadas fueron adjudicadas por Q1 millón 874 mil 200, lo que representa Q937 mil 100 por vehículo.

Los dos microbuses de 30 pasajeros tienen un costo total de Q2 millones 310 mil 66, equivalente a Q1 millón 155 mil 33 por unidad.

Las bases de licitación establecen que las camionetas blindadas deben contar con protección balística NIJ III o VPAM VR7 —blindaje diseñado para detener municiones de fusil—, tracción 4x4 y transmisión automática.

Se consultó al Departamento de Comunicación Social del SP a quien estarían asignadas las dos camionetas blindadas y como estarían distribuidos los 25 picops, pero señalaron que "por la naturaleza de la información requerida" se debía hacer las consultas a través de la Unidad de Acceso a Información Publica.

Un autobús de Q2.1 millones quedó fuera

Continental Motores también presentó una oferta por Q2 millones 141 mil 452 por un autobús con capacidad para 60 pasajeros. Sin embargo, ese lote no fue adjudicado.

El documento también confirma que no participaron otras empresas en el procedimiento.

En mayo se entregaron otros 20 camiones

La nueva adjudicación tiene como antecedente una licitación promovida en mayo del 2025, también para fortalecer la flotilla del Sistema Penitenciario.

Según un documento de justificación del Ministerio de Gobernación, fechado el 15 de enero del 2026, únicamente se logró concretar la adquisición de 20 camiones destinados al traslado de personas privadas de libertad.

El documento indica que los demás lotes no pudieron adjudicarse y que, por esa razón, fueron incluidos en el nuevo concurso del 2026.

El 14 de mayo del 2026, el Gobierno presentó públicamente los 20 camiones durante una actividad en la Escuela de Estudios Penitenciarios, en la que participaron el presidente Bernardo Arévalo y autoridades del Ministerio de Gobernación.

En julio pasado, el diputado José Chic, de la bancada VOS, fiscalizó los vehículos y señaló que permanecían en Fraijanes sin poder circular por falta de placas.

El Sistema Penitenciario explicó que las unidades, adquiridas mediante el programa financiado por el BCIE, debían completar los trámites de pago de impuestos ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de registro patrimonial ante la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.

La institución aseguró que ambos procedimientos estaban en su fase final y que los vehículos comenzarían a circular en los próximos días. Ahora, informó que los 20 camiones ya se encuentran en funcionamiento.