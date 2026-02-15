Capturan a agente de la PNC que habría exigido dinero a cambio de revelar información confidencial

La Fiscalía contra la Corrupción informó que el domingo 15 de febrero coordinó la aprehensión del agente de la Policía Nacional Civil (PNC) Mavil V.



Añadió que la captura fue en seguimiento a una denuncia presentada en su contra.



De acuerdo con la investigación preliminar, el detenido presuntamente exigía dinero a una persona a cambio de revelarle información confidencial relacionada con un procedimiento en su contra.



Tras recibir la denuncia, fiscales de turno, con el apoyo del equipo de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas y personal de la PNC, coordinaron un operativo.





La diligencia se efectuó en el lugar donde la víctima le haría entrega del dinero, logrando su aprehensión en flagrancia, remarcó la Fiscalía.



El ente investigador no detalló el lugar de la captura del agente.

Para leer más: Capturan en Xela a hombre que supuestamente vendía propiedades con documentos falsos; PNC decomisa Q450 mil

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.