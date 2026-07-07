Capturan a cinco presuntos sicarios tras ataque armado en Puerto Barrios y decomisan un arsenal

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este martes 7 de julio agentes neutralizaron a un grupo de presuntos pandilleros señalados de perpetrar ataque armado en Izabal.

Añadió que les decomisaron un arsenal. El reporte da cuenta de cinco capturados y un menor remitido.

Agregó que la pronta acción del Grupo de Reacción Inmediata y de agentes de la Comisaría 61 permitió interceptar a los presuntos sicarios.

La PNC los señala como los presuntos responsables de un ataque armado contra personal de una empresa distribuidora de bebidas, ocurrido en la antigua línea férrea, en Puerto Barrios, sin que se reportaran personas heridas.

Tras el hecho, agentes iniciaron una persecución que culminó en una vivienda del barrio El Rastro, en Puerto Barrios, donde interceptaron a los presuntos delincuentes.

Los capturados fueron identificados como Luis “N”, de 24 años; Keyla “N”, 29; Jonathan “N”, 19; Darwin “N”, 18, y Josué “N”, 29, quien además tiene una orden de aprehensión por el delito de estafa propia, emitida por un juzgado de Jalapa el 8 de mayo.

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Según la PNC, durante el operativo fueron localizadas una escopeta, cuatro pistolas con tiros en recámara y una subametralladora.

Las armas serán analizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para establecer si han sido utilizadas en otros hechos delictivos.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el ataque armado estaría relacionado con una posible extorsión.

Además, los cinco detenidos son señalados como presuntos integrantes de una estructura criminal. La investigación continúa.

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