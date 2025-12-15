Capturan a cuatro pandilleros y el MP explica qué funciones tienen en las clicas

La Fiscalía contra el Delito de Extorsión, en coordinación con la Policía Nacional Civil, desarrolla este lunes 15 de diciembre siete diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en San Pedro Ayampuc.

Según el Ministerio Público (MP), el objetivo es fortalecer investigaciones en curso relacionadas con delitos como asociación ilícita, asesinato, conspiración para cometer asesinato y exacciones intimidatorias, entre otros.

El MP añadió que, como parte de estas diligencias, se coordinó la captura de Óscar T., sindicado del delito de asociación ilícita, quien sería "paro" o colaborador de la clica “Los Wiffens”.

También informó que investigadores coordinaron la detención de Kevin T., acusado de asociación ilícita, exacciones intimidatorias, conspiración para el asesinato y asesinato.

“De acuerdo con la investigación, el detenido funge como chequeo de la clica ‘MDR’, de la pandilla Barrio 18, y, según los hallazgos de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, el 7 de agosto del 2025, junto a otros integrantes de la estructura criminal, habría participado en el asesinato de dos personas en el sector Q de la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco”, indicó el MP.

Además, se coordinó la aprehensión de Jorge G., sindicado de asociación ilícita, quien presuntamente también sería "paro" o colaborador de la clica “Los Wiffens”, y de Darby R., señalado por asociación ilícita, exacciones intimidatorias y conspiración para el asesinato.

Según el MP, Darby R. sería chequeo de la clica “MDR”, de la pandilla Barrio 18.

