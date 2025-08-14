Capturan a cuatro señalados de asaltar tres negocios y despojar de sus pertenencias a trabajadores   

En seguimiento a una denuncia y luego de una persecución policial, agentes de la Comisaría de Quetzaltenango capturaron a cuatro personas señaladas de cometer asaltos.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), los detenidos son Herbert “N”, de 30 años, alias Canche; Karla “N”, de 36, alias Madrina; Jonathan “N”, de 39, alias Chaparro, y Jorge “N”, también de 39, alias Flako.

De acuerdo con la PNC, los detenidos el miércoles 13 de agosto integran una estructura criminal que cometía asaltos a tiendas de comida y ventanillas bancarias en el occidente.

“Hoy son responsables de efectuar asaltos a mano armada a tres ventas de comida rápida en Olintepeque, Salcajá y la zona 8 de Quetzaltenango, despojando a los trabajadores de sus pertenencias”, afirmó la PNC.

Agregó: “Se movilizaban en la camioneta P-961KZH; se les incautó nueve teléfonos, una tableta, así como diferentes pertenencias de los empleados, quienes llegaron al lugar de la captura y los reconocieron plenamente”.

Según el informe policial, durante la persecución, un individuo huyó y portaba un arma de fuego; además, llevaba consigo aproximadamente Q9 mil.

Las investigaciones por este caso continúan, y el material de cámaras de videovigilancia será importante, añadió la PNC.

En la base de datos de la Policía consta que Herbert “N” tiene antecedentes por encubrimiento propio, responsabilidad de conductores y faltas contra las buenas costumbres; mientras que Karla “N” tiene registros por obstrucción extorsiva de tránsito y asociación ilícita en el 2016.

A Jonathan “N” le aparecen antecedentes por encubrimiento propio en el 2009, y a Jorge “N” dos registros por portación ilegal de arma de fuego y extorsión en el 2006 y el 2014.

