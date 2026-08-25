Capturan a dos presuntos asaltantes tras ataque armado contra conductora en zona 10

Justicia

Capturan a dos presuntos asaltantes tras ataque armado contra conductora en zona 10

Una conductora fue asaltada cuando se dirigía al trabajo en zona 10. Tras el ataque armado, la PNC capturó a dos presuntos implicados y decomisó un arma de fuego.

y

|

time-clock

asalto conductora zona 10 captura sospechosos

Detonaciones, casquillos y el vidrio del vehículo roto quedaron tras un asalto contra una conductora en zona 10. La PNC reportó la captura de dos presuntos implicados. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales).

Dos presuntos asaltantes fueron capturados en la 9a. avenida y 21 calle, zona 10 de la Ciudad de Guatemala, después de un ataque armado que dejó a una conductora con crisis nerviosa.

Los paramédicos de los Bomberos Municipales auxiliaron y estabilizaron a una mujer que fue víctima de un asalto mientras se dirigía en su vehículo al trabajo.

En la 5a. avenida y 20 calle de la zona 10 se reportaron detonaciones de arma de fuego.

Los socorristas informaron que desconocidos despojaron a la afectada de sus teléfonos celulares. Como consecuencia del incidente, presentó una crisis nerviosa y recibió atención prehospitalaria.

EN ESTE MOMENTO

oficinas de la BOLSA DE VALORES NACIONAL DE GUATEMALA

CMI debuta en la Bolsa de Valores con una colocación de Q110 millones que supera la demanda

Right
Perro robot con Inteligencia Artificial adquirido por la USAC

Usac justifica compra directa de “perro robot” por casi Q90 mil en innovación y mejora continua

Right

En videos se observa roto el vidrio del lado del conductor, así como casquillos alrededor del vehículo.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) quedaron a cargo de las diligencias correspondientes, mientras se llevó a cabo un cierre vial total.

La PNC detuvo a dos presuntos implicados en el asalto que viajaban en una motocicleta, luego de que supuestamente intentaron matar a la mujer.

Durante la operación policial se les incautó un arma de fuego.

LECTURAS RELACIONADAS

Julio Valentín Monroy, alias “El Viejo”, es escoltado por agentes de la PNC tras su captura.

Capturan a Julio Valentín Monroy, “el Viejo”, presunto cabecilla de red de taxistas señalada por asesinatos y ataques

chevron-right
Socorristas atienden la emergencia por un ataque armado cerca del estadio El Trébol, donde un hombre falleció y dos personas resultaron heridas. (Foto Prensa Libre: CVB)

Balacera cerca del estadio El Trébol deja dos muertos, dos heridos y posibles complicaciones de tránsito

chevron-right

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, señaló que el Ministerio Público fue notificado sobre el hecho.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Gabriel Molina

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Asalto a conductores Bomberos Municipales Delincuencia en Guatemala Policía Nacional Civil Zona 10 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM