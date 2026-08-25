Capturan a dos presuntos asaltantes tras ataque armado contra conductora en zona 10

Dos presuntos asaltantes fueron capturados en la 9a. avenida y 21 calle, zona 10 de la Ciudad de Guatemala, después de un ataque armado que dejó a una conductora con crisis nerviosa.

Los paramédicos de los Bomberos Municipales auxiliaron y estabilizaron a una mujer que fue víctima de un asalto mientras se dirigía en su vehículo al trabajo.

En la 5a. avenida y 20 calle de la zona 10 se reportaron detonaciones de arma de fuego.

Los socorristas informaron que desconocidos despojaron a la afectada de sus teléfonos celulares. Como consecuencia del incidente, presentó una crisis nerviosa y recibió atención prehospitalaria.

En videos se observa roto el vidrio del lado del conductor, así como casquillos alrededor del vehículo.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) quedaron a cargo de las diligencias correspondientes, mientras se llevó a cabo un cierre vial total.

La mujer fue identificada como Sara Garita Corserch, de 38 años. Técnicos en Urgencias Médicas de Bomberos Municipales le brindaron atención en el lugar. Agentes de la PNC quedaron a cargo de las diligencias correspondientes. pic.twitter.com/z7n5AUQeHh — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) August 25, 2026

La PNC detuvo a dos presuntos implicados en el asalto que viajaban en una motocicleta, luego de que supuestamente intentaron matar a la mujer.

Durante la operación policial se les incautó un arma de fuego.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, señaló que el Ministerio Público fue notificado sobre el hecho.

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