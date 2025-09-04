Capturan a estudiante que en la mochila llevaba cápsulas y colmillos con cocaína

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que un estudiante de 19 años, del Instituto Adolfo V. Hall de Occidente, en San Marcos, fue entregado a agentes que lo capturaron el miércoles 3 de septiembre.

Según la PNC, el estudiante fue detenido tras ser sorprendido por sus maestros en posesión de 27 cápsulas y 34 colmillos con cocaína, dentro del centro educativo.

El informe policial agregó que agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica y de la Comisaría 42 acudieron al establecimiento educativo.

En ese lugar fue detenido Jeremi “N”, de 19 años, de acuerdo con la PNC.

Otra captura

En otro caso, la PNC reportó que Joaquín “N”, de 35 años, fue detenido el miércoles durante un allanamiento en San Marcos.

Añadió que, en el inmueble allanado, agentes localizaron tres bolsas con marihuana, tres pesas digitales, municiones y Q9 mil 700.

Para leer más: Captan en video riña entre estudiantes menores de edad en San Francisco Zapotitlán: uno habría usado tijeras

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.